El EACC acoge este fin de semana la celebración del festival de autoedición Tragapinyols

CASTELLÓ 12 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), espacio del Institut Valencià de Cultura, acoge este fin de semana la segunda edición del Tragapinyols, el festival de autoedición que sirve como punto de encuentro, experimentación e intercambio en torno a la publicación independiente, la gráfica contemporánea y las prácticas editoriales alternativas.

Tragapinyols se presenta como una plataforma diseñada para visibilizar y poner en valor la autoedición como herramienta creativa, política y comunitaria. Su programación reúne proyectos que abordan la edición independiente desde perspectivas diversas, incluyendo fanzines, libros de artista, risografía, serigrafía y publicaciones híbridas que expanden los límites del formato editorial tradicional.

Además de la exhibición, venta e intercambio del trabajo de los proyectos seleccionados, la programación del festival incluye una serie de talleres dirigidos tanto a público adulto como adolescente.

Las sesiones están concebidas para estimular la creatividad y acercar distintos procesos de autoedición. Así, durante la jornada del 14 de febrero, tendrán lugar los talleres 'Fer fanzines de còmic', a cargo de José Tomás Comics; '¿Qué no es un libro? Taller sobre los límites del formato editorial', de Julian Barón Estudio; y 'Taller de Fanzines', de Zeluloide.

La música en directo también será protagonista del festival. El día 14, a las 12.30 horas, tendrá lugar el concierto de Policia y por la tarde, a las 17.00 horas, actuará Ruïnosa y las stripper de Rahola. Cerrará la programación musical la formación Seggs Tape, a las 18.00 horas.