El EACC albergará la exposición 'L'horitzó d'esdeveniments', del artista francés Abdelkader Benchamma

El EACC albergará la exposición 'L'horitzó d'esdeveniments' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 16 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), centro del Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, presenta la exposición individual 'L'horitzó d'esdeveniments', del artista francés Abdelkader Benchamma. La muestra, concebida específicamente para las salas del EACC, se inaugurará este viernes y podrá visitarse hasta el 13 de septiembre.

Benchamma es una de las figuras de referencia en el ámbito del dibujo contemporáneo internacional. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado un lenguaje visual propio a partir de influencias procedentes del dibujo clásico, el modelado científico, la estampa japonesa, el cómic y la literatura. Su obra se caracteriza por la complejidad gráfica y por una profunda reflexión sobre los estados de la materia, la transformación y la relación del ser humano con su entorno físico y metafísico.

La exposición toma como punto de partida la fascinación humana por los fenómenos celestes y por la necesidad de interpretar aquello que resulta difícil de explicar. En este contexto se presenta la serie 'Kometenbuch', inspirada en un libro ilustrado del siglo XVI que recopilaba apariciones de cometas y otros fenómenos extraordinarios observados en el cielo.

La propuesta se articula como un proyecto de dibujo expandido que trasciende el soporte tradicional del papel y se integra en la arquitectura del espacio expositivo. Muros, superficies y recorridos pasan a formar parte de la obra, generando una experiencia inmersiva que transforma la percepción del visitante.

En el montaje han colaborado con el artista las alumnas del grado de Ilustración de la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD) Vanesa Rodríguez, Lucía Sánchez y Beatriz Soriano.

Abdelkader Benchamma estudió en la École des Beaux-Arts de Montpellier y en la École des Beaux-Arts de París. Ha desarrollado proyectos en instituciones como The Drawing Center de Nueva York, la Boghossian Foundation de Bruselas, el Collège des Bernardins de París o la Bienal de Venecia. Su obra forma parte de importantes colecciones públicas internacionales y en 2024 fue finalista del Premio Marcel Duchamp.