El EACC programa un fin de semana de experimentación sonora - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 15 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), espacio del Institut Valencià de Cultura, acoge los próximos viernes y sábado dos propuestas que sitúan el arte sonoro experimental y la 'performance' contemporánea en el centro de su programación del fin de semana.

Por un lado, el viernes, a las 19.00 horas, el artista y compositor neerlandés Richard Veenstra ofrecerá un concierto en el que desplegará su particular universo, construido a partir de síntesis modular, procesamiento digital y técnicas granulares.

Su trabajo, caracterizado por la creación de paisajes acústicos en constante evolución, combina la riqueza de los timbres analógicos con la precisión de las herramientas digitales.

Con una trayectoria internacional consolidada, Veenstra ha presentado su obra en espacios de referencia como el Palais de Tokyo, el Berghain o el Museo Guggenheim Bilbao, consolidándose como una figura destacada dentro de la música experimental contemporánea.

Por otra parte, el sábado, también a las 19.00 horas, tendrá lugar el itinerario sonoro en torno a Carles Santos. La propuesta denominada 'Rierada Musical' es una performance participativa que conectará el EACC con la Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló, a través de diferentes enclaves de la ciudad como la plaza Borrull, la plaza Hernán Cortés, la calle Campoamor, la calle Mayor, la plaza del Ayuntamiento y la calle Enmedio.

El proyecto reunirá a bailarines de Nodus 2025, el grupo de arte de acción de la UPV, la Banda de Música de Vinaròs y el pianista Víctor Trescolí, en un recorrido en el que música, danza y performance dialogarán con el espacio urbano, transformando la ciudad en un laboratorio vivo de creación.

El itinerario propondrá una reinterpretación contemporánea de algunas de sus obras más emblemáticas, como Minimalet sur mer, La Pantera Imperial, Bujaraloz by Night, Chicha Montenegro Gallery o La meva filla soc jo.