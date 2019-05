Echávarri carga contra Sanguino, le pide que no recoja el acta de concejal en Alicante y se vaya "lejos" del PSOE

Actualizado 27/05/2019 11:59:04 CET

FACEBOOK

ALICANTE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri ha pedido este lunes al candidato del partido a la Alcaldía de la ciudad, Paco Sanguino, que no ocupe el sillón en el pleno municipal y que no se le "ocurra" recoger el acta de concejal en el Ayuntamiento. En esta línea, le ha acusado de haber representado un "papel" en el que no creía en unas elecciones que tenía "de cara". Por ello, le exige que se vaya "lejos" del PSOE.

En un mensaje en su perfil de Facebook, Echávarri confía en que cuando Sanguino lea el mensaje ya no sea "el representante del partido socialista". "Y digo bien, representante, porque socialista no lo has sido nunca", le ha espetado.

La candidatura de Sanguino quedó por detrás del PP en las elecciones de ayer domingo y sumó el mismo número de concejales que los 'populares' --nueve--, tres más de los que logró Echávarri en 2015. El exalcalde dimitió en abril del año pasado acuciado por dos procedimientos judiciales relativos al despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento, cuñada del 'popular' Luis Barcala; y un supuesto fraccionamiento de contratos.

Gabriel Echávarri ha cargado este lunes contra Sanguino, a quien ha pedido: "Francesc, deja el Paco atrás ya, por ti". Asimismo, ha reclamado que "por primera vez en esta ciudad alguien se dé cuenta que los independientes --en referencia a Sanguino--, o son Gabilondo o no suman, y este caso, restan".

Al respecto, ha argumentado que "más de 5.000 socialistas que optaron por votar PSOE en las europeas decidieron no votar a la lista municipal encabezada por un no socialista". "Y lo hicieron, no lo dudes, por ti", ha reprochado.

Para Gabriel Echávarri, "jamás" un candidato socialista a la Alcaldía "tuvo las elecciones ganadas" y ha aludido a José Antonio Pina, Blas Bernal, Etelvina Andreu, Elena Martín. "Ni yo", ha apuntado y le ha echado en cara: "Ójala hubiéramos tenido el viento de cola que tu tenías".

"SOCIALISTAS ORGULLOSOS"

"Te aseguro que cualquiera de nosotros lo hubiéramos aprovechado, porque somos socialistas. Socialistas orgullosos de nuestro partido, mientras que tu renegabas de él", ha continuado.

Ha alegado que los candidatos socialistas sentían "orgullo" de su pasado, mientras que, a su juicio, Sanguino criticaba "todo lo que habíamos hecho".

"Socialistas orgullosos de nuestros compañeros, mientras que tu vilipendiabas a quien te precedió. Socialistas que conocíamos la ciudad y sus necesidades, mientras que tu exponías tu árbol genealógico", ha seguido y ha lamentado que ha presentado proyectos "sin pies ni cabeza" frente a socialistas con "los pies en la tierra".

"Socialistas que defendíamos nuestras ideas en debates, mientras que tu callabas porque no compartes nuestras ideas. Socialistas en definitiva, ni más ni menos", ha dicho.

SE BAJA EL TELÓN

En referencia a la profesión de Paco Sanguino, Gabriel Echávarri ha asegurado que "se bajó el telón de una obra de terror, de una pesadilla".

"Fuiste un triste mimo en la campaña", ha criticado y le ha pedido: "Bájate del escenario, nadie te ha creído en tu papel de socialista, no eras creíble".

Por todo, le ha exigido que recoja los "bártulos de actor" y los papeles de "dramaturgo" e "inicia otra gira, lejos de mi partido" porque "aquí has fracasado".

Finalmente, subraya que aunque pueda parecer que escribe "desde el rencor, no es así": "Escribo desde la rabia, desde la rabia de ver cómo detrás de la careta que te pusiste para hacerte pasar por socialista, la gente de esta ciudad vio que no había más que un grandísimo ego y poco socialismo, y que unas elecciones que teníamos de cara las convertiste en una tragedia". Y zanja: "Hasta siempre Francesc".