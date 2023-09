Echo & The Bunnymen actuarán en València para celebrar sus 40 años de carrera

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda británica Echo & The Bunnymen visitará la Sala Repvblicca de València el próximo domingo 24 de septiembre con motivo de la reedición de su recopilatorio de grandes éxitos, 'Songs To Learn & Sing', y su gira 'Celebrating 40 Years Of Magical Songs'.

La legendaria formación continúa celebrando sus cuatro décadas de carrera musical y recala ahora en España. València será su primera parada, a la que seguirán Madrid (26 septiembre, La Riviera) y Barcelona (29 septiembre, Razzmatazz 1), según ha explicado la promotora del evento en un comunicado.

Su trayectoria se inició en 1978 --al principio solo con el nombre de Echo, un dúo entre McCulloch y el guitarrista Will Sergeant, hasta que entró el bajista Les Pattinson-- y se extiende hasta la actualidad.

Se trata de una de las formaciones británicas indiscutibles nacidas en los ochenta, caracterizada principalmente por sus tintes melancólicos, sombríos y grises. Sus influencias han trascendido a grupos tan emblemáticos como Oasis, The Killers o Interpol.

El vocalista de Echo & the Bunnymen, Ian McCulloch, siempre ha sido un cantante espectáculo, por lo que el grupo vivió unos años de zozobra (entre 1988-1997) cuando este, junto a Sergeant, montó el proyecto 'Electrafixion' y publicó dos de los tres discos que tiene en solitario. Pero Ian volvió a la banda y lanzaron 'Evergreen' (1997) y 'What Are You Going To Do With Your Life?'(1999).

En los últimos veinte años han grabado cinco álbumes más, el último de ellos en octubre de 2018 bajo el título 'The Stars, The Ocean & The Moon', con trece canciones de su repertorio reinterpretadas y dos temas nuevos.