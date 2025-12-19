ECO Les Aules revisita el legado de Joan Simó en el 25.º aniversario de su Fundación con la exposición ‘Luz que alumbre el trazo’ - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Espai Cultural Obert - ECO Les Aules de la Diputación de Castellón revisita el legado de Joan Simó en el 25.º aniversario de su Fundación con la exposición 'Luz que alumbre eltrazo'. La muestra, que ha abierto este viernes sus puertas al público, abraza dibujos creados entre finales de los años 80 y principios de los 90 y, al mismo tiempo, propone una lectura contemporánea de más de treinta años de producción gráfica, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha participado en la inauguración de la exposición y ha señalado que "esta muestra pone en valor la obra de un artista que supo captar con gran personalidad el espíritu creativo de finales de los años ochenta y principios de los noventa".

"Joan Simó fue un artista singular e innovador. Un pintor reconocido y relevante en nuestra tierra y, a través de esta exposición, acercamos su legado artístico al público actual", ha resaltado Alejandro Clausell, quien ha ensalzado el gran trabajo de un pintor comprometido con Castellón.

La muestra 'Luz que alumbre el trazo' reivindica la vigencia de un artista que entendió el dibujo como un territorio abierto. Tal y como ha explicado la comisaria de la muestra, Fátima Meskine Gumbau, en Simó la línea no es solo técnica, también es impulso, gesto y pensamiento. Un espacio donde conviven la espontaneidad del trazo, la crudeza del rotulador, figuras mutantes y unos grafismos energéticos que parecen surgir de un flujo mental inmediato. Esa forma de crear conecta íntimamente con el espíritu Dadá que Simó reivindicaba no como movimiento histórico, sino como actitud vital: la libertad de romper lo establecido y transformar lo inesperado en experiencia visual.

"La exposición propone regresar a ese universo y, a la vez, mirarlo desde el presente, mostrando cómo estos trabajos mantienen su fuerza visual décadas después", ha comentado el responsable del área de Cultura. Asimismo, para la Fundación Pintor Joan Simó, este aniversario es también una oportunidad para visibilizar el archivo y seguir ampliando la difusión de su legado.

En este sentido, Alejandro Clausell ha felicitado a la Fundación por sus 25 años de trayectoria, destacando su trabajo constante de conservación, exposición y catalogación de las obras del pintor Joan Simó. "Una gran labor que ha contribuido a enriquecer la vida cultural y el conocimiento artístico de nuestra sociedad", ha asegurado el diputado provincial.

Así, el diputado de Cultura ha invitado a los vecinos y visitantes de Castellón a visitar la muestra y descubrir el arte de Joan Simó. La exposición podrá visitarse hasta el 24 de enero de 2026 y estará abierta al público de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 horas, en horario de mañana, y de 17.00 a 21.00 horas, en horario de tarde. Domingos y festivos cerrados.