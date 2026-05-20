El edil de Compromís en València Sergi Campillo, vicealcalde con Ribó, renuncia a su acta de concejal

Archivo - El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Sergi Campillo en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El edil de Compromís en el Ayuntamiento de València Sergi Campillo ha anunciado este miércoles su renuncia como concejal de esta corporación local, en la que ha desempeñado funciones de asesor y de edil, tanto de gobierno y como vicealcalde con el anterior alcalde, Joan Ribó (Compromís), como en la oposición en el actual mandato que lidera María José Catalá (PP).

Campillo ha anunciado su decisión de dejar el consistorio de la capital valenciana a través de las redes sociales, en un escrito en el que junto a esta decisión señala que "siempre ha tenido claro que la política institucional debe tener un final".

El edil será sustituido como concejal por Maria Giner, componente de la lista electoral de Compromís al Ayuntamiento de València y la siguiente en la lista para acceder al consistorio tras el último concejal de esta formación en entrar, como han precisado desde este grupo municipal.

Giner, de 27 años, estudió la doble titulación de derecho y ciencias políticas en la Universitat de València y actualmente es técnica de la administración general de la Generalitat aunque trabaja como técnico en el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia).

En su mensaje de despedida, Campillo ha asegurado que su etapa en el Ayuntamiento de València "han sido años maravillosos --y de tanto en tanto difíciles, por qué negarlo--".

Así, ha detallado que de 2011 a 2015 fue asesor del grupo municipal Compromís y a partir de 2015, concejal. Entre ese año y 2023 formó parte del equipo de gobierno de la ciudad --como vicealcalde y edil con distintas competencias-- junto a Ribó al frente de la Alcaldía, y desde 2023 es concejal de la oposición.

Sergi Campillo asegura en su mensaje que "haber sido vicealcalde de València con Joan Ribó es y será el mayor honor que tendrá durante toda su vida política". "Para mí ha sido un inmenso orgullo dedicar estos años a la gestión pública", apunta, a la vez que asevera que "en la vida es importante saber cuándo es mejor cerrar una etapa para abrir otras" y sostiene que él "tiene la firme convicción" de que su etapa "como concejal finaliza ahora".

Igualmente, se muestra "convencido" de que "Compromís conseguirá presidir de nuevo el gobierno municipal en 2027" en València y de que recuperará "un ayuntamiento que piensa en verde, que se enorgullezca de la diversidad de la sociedad y que mire por el bien común por encima de los intereses privados".

"DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES"

Campillo afirma que ahora vuelve a "hacer política desde los movimientos sociales". "Porque la política se hace desde muchos ámbitos y la institucional no es una, importante pero por descontado, no la única", expone. El representante de Compromís concluye su mensaje con la frase: "Nos vemos en las calles".