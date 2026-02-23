La edil de Patrimonio de Alicante vuelve a negar vínculos personales con adjudicatarios de las VPP de Les Naus

Archivo - La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali (i), en una imagen de archivo durante un pleno - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacienda, Patrimonio y Cultura en el Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali (PP), ha vuelto a insistir este lunes en que no tiene vinculación personal con personas adjudicatarias de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan.

"No merezco el daño que se está haciendo a mi persona y a mi familia con estas informaciones que no son ciertas", ha indicado la edil, a raíz de "informaciones publicadas en este sentido en las últimas horas, que se basan en una noticia que ya fue rectificada días atrás", según un comunicado del equipo de gobierno 'popular'.

En concreto, y en relación con su "supuesta amistad" con una funcionaria municipal que obtuvo un piso en la cooperativa, Beldjilali ha sostenido que "no existe y nunca existió" ese vínculo. "El mero hecho de una coincidencia en 2017 y de haber conocido a esta persona no convierte a nadie en amigo de nadie. Aclaro por tanto que esta persona no es ni ha sido nunca amiga mía", ha sostenido.

La concejala también ha criticado que, a su juicio, sea relacionada "malintencionadamente" con la vivienda de la hermana de su secretaria, "con la que trabaja desde el pasado 20 de junio de 2025 cuando se hizo cargo de las competencias del área de Hacienda".

Al respecto, Beldjilali ha indicado que la hermana de su secretaria "obtuvo de la Generalitat el visado favorable como adjudicataria" el 17 de marzo de 2025 y que el 28 de marzo de ese mismo año la promotora le confirmó que lo habían recibido. "En ninguna de estas fechas tengo relación laboral con mi secretaria, que empezó el 20 de junio del año pasado", ha enfatizado.

"NO MEREZCO EL DAÑO"

En esta línea, se ha mostrado "convencida de que nadie quiere difundir a sabiendas informaciones que son erróneas y que afectan" a su "honor e imagen pública": "Por todo ello me veo en la obligación de volver a aclarar estos extremos, puesto que no merezco el daño que se está haciendo a mi persona y a mi familia con estas informaciones que no son ciertas".

Asimismo, ha defendido "la contundencia, celeridad y transparencia" con la que, bajo su punto de vista, "está actuando" el equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala "desde el primer momento para esclarecer cuanto antes este asunto".

De hecho, sobre la polémica surgida por las VPP de Les Naus, ha aseverado: "Nos causa a todos indignación y rechazo frontal en aquellos casos en los que se haya accedido de manera irregular a una vivienda protegida".