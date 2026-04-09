Una edil de Som Calp anuncia que deja el partido y el equipo de gobierno y se pasa al grupo de no adscritos

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ALICANTE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Paqui Solivelles, hasta ahora edil de Som Calp en el Ayuntamiento de Calp (Alicante) e integrante del equipo de gobierno, ha anunciado su "decisión" de abandonar el ejecutivo local y esta formación por distintas discrepancias. "Continuaré desempeñando mi labor como concejala desde el grupo de no adscritos, con la misma vocación de servicio, aportando propuestas y trabajando siempre en beneficio de nuestro municipio", ha aseverado.

En estos términos lo ha desvelado este jueves en una "carta abierta" dirigida a la ciudadanía, hecha pública en sus redes sociales. En ella, la hasta ahora tercera teniente de alcaldesa y delegada de áreas como Hacienda o Intervención ha aseverado que este hecho llega "tras una reflexión profunda y serena".

El equipo de gobierno municipal lo han conformado hasta ahora Som Calp, con seis ediles; el PSPV, con tres, y Compromís, con dos, mientras que la oposición la han integrado el PP, que fue el partido más votado en los últimos comicios, con ocho, y Defensem Calp (2). En el momento en el que se formalice la decisión de Solivelles, el ejecutivo local que encabeza la alcaldesa Ana Sala, que es de Som Calp, quedará en minoría.

En la carta, recogida por Europa Press, la edil ha argumentado que "se trata de una decisión meditada, adoptada desde la responsabilidad y el respeto, tanto por motivos personales como por consideraciones relacionadas con lo que", a su juicio, "resulta más adecuado" para el municipio. "Mi intención es comunicarlo con la máxima discreción y sin ánimo de generar controversia", ha aseverado.

"Durante este tiempo, he podido constatar la complejidad que supone la convivencia entre distintas sensibilidades políticas dentro de un mismo equipo de gobierno. Si bien era una realidad que asumíamos desde el inicio, considero que no siempre ha sido posible alcanzar el grado de diálogo, coordinación y entendimiento que una tarea de esta responsabilidad requiere", ha resaltado.

"NO ME HE SENTIDO PLENAMENTE INTEGRADA"

Según Solivelles, "desde el primer día" ha procurado desempeñar su labor "con dedicación, compromiso y cercanía, con el firme propósito de servir" a su pueblo "con honestidad". "No obstante, a lo largo de este tiempo han surgido circunstancias que me han llevado a una necesaria reflexión personal. En algunos momentos no me he sentido plenamente integrada en la dinámica de trabajo, y he percibido dificultades de coordinación entre áreas, así como una falta de alineación que considero importante en el ejercicio de la acción de gobierno", ha sostenido.

En este contexto, ha apuntado que "determinadas decisiones recientes, adoptadas sin el diálogo previo" que ve "necesario", han contribuido a "reforzar" su "convencimiento" para "dar este paso". Asimismo, ha añadido que entiende que "el respeto institucional y la comunicación son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier equipo".

También ha incidido en que "se han producido actuaciones" que, bajo su punto de vista, "habrían requerido un mayor grado de consenso y participación, tanto dentro de la corporación como con la ciudadanía".

"Cuestiones como la intervención en la Casa Beltrán, determinadas actuaciones en el casco antiguo o la aplicación de la tasa de residuos son ejemplos que, a mi entender, merecían un proceso más compartido. Pienso que la fortaleza de cualquier acción de gobierno reside en su capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía", ha subrayado.

"CONVICCIÓN PERSONAL"

Igualmente, ha hecho hincapié en que "a todo ello se suma la reciente salida de un compañero, cuya aportación resultaba especialmente valiosa por su capacidad de generar equilibrio y estabilidad dentro del equipo", y ha afirmado que, "a nivel personal, también ha supuesto un momento significativo".

"Soy plenamente consciente de que esta decisión puede no ser compartida por todos. Sin embargo, responde a una convicción personal y al compromiso que mantengo con los ciudadanos y ciudadanas de Calp, especialmente cuando surgen situaciones con las que no puedo sentirme plenamente identificada", ha recalcado.

Finalmente, ha expresado que seguirá desempeñando su labor como concejala "desde el grupo de no adscritos, con la misma vocación de servicio, aportando propuestas y trabajando siempre en beneficio de nuestro municipio". "Por el presente y el futuro de Calp", ha concluido.

Por su parte, fuentes municipales consultadas por Europa Press al respecto de la decisión anunciada por Solivelles han manifestado que está previsto que la alcaldesa convoque una rueda de prensa la próxima semana.