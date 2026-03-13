Ediles de la moción de censura en Alqueria d'Asnar ven "presunta ilegalidad" en nombrar secretario accidental a un peón

Archivo - Imagen del municipio alicantino de L'Alqueria d'Asnar - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los concejales firmantes de la moción de censura contra el alcalde no adscrito de L'Alqueria d'Asnar (Alicante), César Palmer, han alertado de una "presunta ilegalidad en el Ayuntamiento", ya que, según han asegurado, el primer edil ha nombrado secretario accidental del consistorio a un peón de servicios municipales.

"Esta decisión se produce tras la renuncia del secretario-interventor que se había propuesto en régimen de comisión circunstancial", han manifestado este viernes, a través de un comunicado, Andreu Ripoll, Sofía Gozálbez y Rubén Colomina, del PSPV, y Saray González, edil no adscrita.

Y han afirmado que, "según consta en una comunicación oficial remitida por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Alicante al Ayuntamiento, con fecha 12 de marzo de 2026, se ha tomado razón de la renuncia" de "quien estaba postulado al puesto de secretario-interventor del consistorio".

"En ese mismo documento, la Diputación advierte de la necesidad urgente de que el municipio disponga de una persona que ejerza las funciones de secretaría-intervención e informa además de que un funcionario habilitado nacional [...] ha manifestado formalmente su disponibilidad para asumir el puesto si el Ayuntamiento inicia una nueva comisión circunstancial", han abundado.

Así, los firmantes de la moción de censura han incidido en que "el alcalde ha optado por designar como secretario accidental a un peón de servicios del Ayuntamiento", una decisión que consideran "inadmisible y contraria a la normativa vigente" y que, a su juicio, "parece un nuevo intento deliberado para dilatar en el tiempo la celebración del pleno en el que se debería debatir la moción de censura presentada por los ediles y que el propio alcalde ha decidido archivar en contra de toda legalidad".

"Dicho pleno debería haberse celebrado el pasado 6 de marzo, o en su caso, el secretario accidental designado debería haberlo convocado el mismo día que tomó posesión, el pasado 11 de marzo, pero hoy por hoy sigue sin haber convocatoria oficial notificada", han señalado.

Los ediles firmantes han sostenido que "las funciones de secretaría e intervención están reservadas por ley a funcionarios de habilitación nacional" y "solo de forma absolutamente excepcional pueden recaer en otros empleados públicos" y "cuando no exista otra posibilidad".

En este caso, según han apuntado, "sí existe una alternativa inmediata, ya que la propia Diputación ha comunicado la disponibilidad de un secretario-interventor habilitado nacional dispuesto a asumir el puesto".

"TEMERIDAD ADMINISTRATIVA"

Para los firmantes, "la decisión del alcalde supone una temeridad administrativa que puede comprometer la legalidad de los acuerdos municipales y la seguridad jurídica del Ayuntamiento". "Estamos ante un episodio muy grave de gestión municipal. No se puede improvisar con un puesto que tiene funciones clave de control jurídico y económico del Ayuntamiento", indican.

Por ello, han reclamado a Palmer "que rectifique de inmediato esta decisión, anule el nombramiento realizado y tramite con urgencia el procedimiento para que el puesto sea desempeñado por un funcionario habilitado nacional", como "establece la legislación".

POSIBLES "ACCIONES LEGALES"

Asimismo, han advertido de que, "si no se corrige esta situación", estudiarán "la adopción de las acciones legales y administrativas necesarias para garantizar la legalidad en el funcionamiento del Ayuntamiento".

Palmer, ex de Compromís, actualmente es miembro del grupo de no adscritos y único integrante del equipo de gobierno como alcalde. Se quedó solo en el ejecutivo municipal tras la marcha, el pasado noviembre, de dos concejales del PP y de la no adscrita Saray González, quien se presentó a las últimas elecciones locales junto al actual primer edil bajo las siglas de la coalición valencianista.

La propuesta de moción de censura se registró el pasado viernes 20 de febrero. De prosperar la iniciativa, durante lo que queda de legislatura la alcaldía se la repartirán González, que asumiría en primer lugar la vara de mando con Ripoll como primer y único teniente de alcalde, y viceversa para la última parte del mandato, según detallaron los firmantes.