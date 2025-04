Los ediles de Vox readmitidos en València mantienen su sueldo de 83.000 euros al tener delegación y dedicación exclusiva

Catalá apunta que es el mismo salario que con el Rialto: "Aquí se cobra lo que se tiene que cobrar, ni un euro más, ni un euro menos"

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Ayuntamiento de València Juanma Badenas y Cecilia Herrero --readmitidos por Vox-- cobran cada uno 82.976,22 euros en su condición de ediles con delegación con dedicación exclusiva, según se refleja en la información actualizada del portal de transparencia del consistorio.

Badenas, quien era segundo teniente de alcalde, portavoz de Vox y edil de Parques y Jardines y Empleo, y Herrero, exresponsable de Emprendimiento y Agricultura, se dieron de baja de Vox después de que el partido de Abascal abriera expediente a Badenas por supuestas irregularidades en Valencia Activa. Sin embargo, días después, ambos ediles, que son pareja, fueron readmitidos en esta formación y su vuelta ha permitido que el equipo de gobierno que lidera la 'popular' María José Catalá recupere la mayoría.

Preguntada sobre la retribución de estos ediles este martes, Catalá, ha explicado que ese sueldo corresponde a ser concejal con delegación, pero no solo en esta etapa, sino que en la del anterior alcalde Joan Ribó (Compromís), "también pasó", ha recordado la primera edil poniendo como ejemplo "el momento en el que Pere Fuset pasó a tener una única competencia y mantuvo su sueldo".

"Es una tabla establecida desde hace muchísimos años y los concejales del equipo de gobierno con competencias tienen un determinado salario", ha apuntado la alcaldesa, que ha apostillado que las "alteraciones" por la salida temporal del gobierno municipal están "rigurosamente controladas" por el servicio de nóminas.

Además, ha subrayado que "el salario de los concejales no lo pone la alcaldesa, lo pone la corporación municipal": "Yo he mantenido el salario y los salarios que puso la anterior corporación, es decir, yo no he movido ni un euro los salarios de la anterior corporación y todo el mundo sabe que aquí se cobra lo que se tiene que cobrar, ni un euro más, ni un euro menos", ha zanjado.

Por otro lado, interrogada por si, tras los cambios en su ejecutivo, prevé "unión" en su seno, María José Catalá ha expresado que "todos han manifestado una responsabilidad muy importante y sobre todo han demostrado, tanto unos como otros, que para ellos lo primero es la ciudad de València y que, desde luego, están muy comprometidos con dar estabilidad a este gobierno por el bien de los valencianos".

GOBIERNO ESTABLE

"Iremos andando y viendo, pero yo puedo decir que tengo relación directísima con todos ellos y tengo que poner en valor que lo primero para ellos es la ciudad de València y que el gobierno de la ciudad de València sea estable", ha abundado.

Por último, y acerca de cuáles serán las competencias ahora de Badenas y Herrero al frente de Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, la alcaldesa ha comentado que, "básicamente, lo que se gestiona es todo el patrimonio municipal y ahí hay operaciones de todo tipo, cuando hay operaciones de cesión de suelo, concesiones demaniales, operaciones complejas que hemos desarrollado anteriormente con Pepe Marí (PP), pues se van a desarrollar ahora por parte de Juanma Badenas".

A su parecer, es "una persona que tiene un conocimiento profundo del derecho civil y, evidentemente, su competencia jurídica es importante en un área tan técnica, porque es una área estrictamente técnica".