Educación ampliará la oferta de formación para dar respuesta al reto de la IA en la convivencia escolar

Archivo - Dos menores usando el móvil. ARCHIVO. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ampliará el próximo curso escolar 2026-2027 su oferta formativa en Inteligencia Artificial con nuevas acciones dirigidas a los centros y el profesorado, entre las que destaca un curso específico de IA para orientación educativa que pretende "dar respuesta a los retos actuales" que plantea la tecnología y contribuir a la convivencia en las aulas.

La IA ha irrumpido en el día a día de prácticamente todos los ámbitos, incluido en el escolar, y, junto a las inmensas posibilidades que abre, hay efectos no deseados, como su uso en caso de acoso y fraude. De hecho, ya se han detectado comportamientos alarmantes, uno de los más recientes el de un menor de La Rioja investigado tras utilizar inteligencia artificial para crear y difundir imágenes pornográficas falsas --'deepfakes'-- de varias compañeras de instituto.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, reconoce, en una entrevista con Europa Press, que, "evidentemente, esta es una preocupación" de su departamento y, por esa razón, se ha creado el Centro de Formación Innovación y Recursos Educativos (Cefire) de Inteligencia Artificial y Pensamiento Computacional, "el primero en todo el territorio nacional especializado en estas cuestiones", ha remarcado.

Este centro, ubicado en la localidad alicantina de la Nucia, ha desarrollado durante el curso 2025-2026 un total de 65 acciones formativas en las que han participado casi 10.000 docentes de diferentes etapas educativas.

Además, como novedad para el próximo curso, se impartirá un curso específico de 'IA para Orientación Educativa', diseñado en colaboración con el Cefire Específico de Educación Inclusiva, Bienestar y Salud Mental, con el objetivo de "ofrecer una respuesta formativa ajustada a los retos actuales de la orientación educativa".

En el plan de actuación 2026-2027 destaca también una jornada sobre 'Inteligencia Artificial en Centros Educativos. Propiedad Intelectual y Protección de Datos', en colaboración con la EUIPO (Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea) de Alicante.

Este centro de formación docente "pionero" en el Estado español

--insiste la consellera-- está integrado por un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en tecnologías emergentes, innovación educativa y desarrollo del pensamiento computacional.

Abarca desde Educación Infantil hasta Formación Profesional y capacitación técnica en áreas como visión artificial, automoción e informática.

La titular de Educación ha destacado también la efectividad para mejorar la convivencia del alumnado que ha tenido la regulación de dispositivos móviles en los centros educativos.

Al respecto, ha precisado que desde la puesta en marcha del nuevo decreto de convivencia, que contempla la limitación del uso móviles a fines pedagógicos, se ha reducido en un 60% los datos de ciberacoso escolar en las aulas valencianas.

"Los registros que aparecían en la plataforma Previ, que es donde plasman todos los problemas de convivencia, ha bajado en torno al 60% en cuanto a incidencias asociadas al uso de dispositivos móviles", ha hecho notar la consellera.

SALUD MENTAL Y ENFERMERA ESCOLAR

Además, en materia de salud mental, ha enfatizado "la colaboración con la Conselleria de Sanidad", que se traduce, por ejemplo en que "este año se han activado 22 unidades específicas para la atención a alumnado" y en que "ha puesto a nuestra disposición también 56 orientadores que están especializados en el ámbito escolar".

Por otra parte, y preguntada por si la implantación de la figura escolar va a llegar a todos los colegios, Ortí ha explicado que "todos los centros educativos tienen una enfermera escolar de referencia, aunque es cierto que está en los centros de salud".

"De momento tenemos esta respuesta y, evidentemente, exploraremos todas las posibilidades de mejora que haya siempre teniendo en cuenta que todo va en relación a las otras mejoras que se quieran aplicar", ha concluido.