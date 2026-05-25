Educación cifra en un 22,98% el seguimiento de la undécima jornada de huelga indefinida

Nueva concentración ante la Conselleria de Educación en el marco de la huelga indefinida - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado este lunes el seguimiento de la undécima jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana en un 22,98%.

Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 23,45% del profesorado; en Castellón ha alcanzado el 23,95% y en la demarcación de Valencia, el 22,29%.

Educación y los sindicatos convocantes de la huelga indefinida (STEPV, CCOO PV, UGT-PV y CSIF, con apoyo de ANPE) se han reunido este lunes por la tarde con la consellera de Educación, Carmen Ortí, después de haberle remitido su nueva propuesta de acuerdo.