Educación cifra en un 22,98% el seguimiento de la undécima jornada de huelga indefinida

Nueva concentración ante la Conselleria de Educación en el marco de la huelga indefinida
Nueva concentración ante la Conselleria de Educación en el marco de la huelga indefinida - Jorge Gil - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 20:29
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VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado este lunes el seguimiento de la undécima jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana en un 22,98%.

Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 23,45% del profesorado; en Castellón ha alcanzado el 23,95% y en la demarcación de Valencia, el 22,29%.

Educación y los sindicatos convocantes de la huelga indefinida (STEPV, CCOO PV, UGT-PV y CSIF, con apoyo de ANPE) se han reunido este lunes por la tarde con la consellera de Educación, Carmen Ortí, después de haberle remitido su nueva propuesta de acuerdo.

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