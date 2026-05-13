Educación cifra en el 27,26% el seguimiento definitivo de la tercera jornada de la huelga indefinida

Imagen de la concentración de profesorado ante el Palau de la Generalitat. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado el seguimiento de la tercera jornada de la huelga indefinida convocada por cuatro sindicatos docentes en el 27,26%.

Según la información trasladada por el departamento de Campanar,en la provincia de Alicante ha secundado el paro el 26,61% del profesorado; en la de Castellón, un 25,45%, y en la demarcación de Valencia, el 28,36%.

La administración ha proporcionado un primer dato de seguimiento del 24,55%, sobre las 13.00 horas, y alrededor de la seis de la tarde ha facilitado el porcentaje definitivo, que asciende al 27%.

Esta misma mañana, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha convocado a los sindicatos a una nueva reunión este jueves para presentar una propuesta "integral" con medidas de apoyo al profesorado.

La consellera, que ha pedido a los sindicatos que vuelvan a la mesa de negociación, ha reiterado su voluntad de "diálogo" y su deseo de "avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunitat Valenciana".

Carmen Ortí estará acompañada en la reunión del jueves, que tendrá lugar en conselleria, por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, así como por todos los directores generales del departamento.

Por su parte, las organizaciones sindicales han confirmado que acudirán a la llamada de la titular de Educación, pero han advertido que, por el momento, mantienen todas las movilizaciones convocadas y han exigido una oferta "real y efectiva" para poder negociar.