Educación cifra en el 32% el seguimiento del segundo día de huelga indefinida y los sindicatos lo elevan al 75%

Carteles en un IES de València con motivo de la hulega indefinida. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación cifra en el 32% el seguimiento de la segunda jornada de huelga indefinida convocada desde este lunes por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, mientras que estas organizaciones lo elevan al 75%.

La administración educativa, con datos de las 13.00 horas, traslada que el 32,11% del profesorado ha secundado el paro. Por provincias, en Alicante el seguimiento ha sido del 31,73%; en Castellón, el 27,92% y en Valencia llega al 33,72%.

Por su parte, los sindicatos --"a falta de que muchos centros contesten", remarcan-- elevan el porcentaje al 75% y subrayan que la protesta mantiene por segundo día consecutivo un éxito "inédito".

En un comunicado, recalcan que ayer la propia Conselleria de Educación "reconoció más de un 50% de seguimiento en una huelga educativa, una situación también inédita, como lo está siendo esta huelga indefinida que tiene un seguimiento altísimo".

Desde STEPV, CSIF, CCOO y UGT reclaman a la Conselleria de Educación "la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial para negociar una propuesta sobre los temas reivindicados y un esfuerzo presupuestario por parte del gobierno valenciano para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y de atención al alumnado".

Tras las manifestaciones del lunes, hoy las acciones convocadas han tenido lugar en diversas poblaciones, mercados y calles con iniciativas como pegadas de carteles.

Los próximos días continuarán las movilizaciones, con un calendario que prevé para mañana miércoles concentraciones en el Palau de la Generalitat y en las delegaciones del Consell en Alicante y Castellón, a las 12:00 horas.

Ya el jueves, 14 de mayo, las concentraciones se trasladarán a la Conselleria de Educación y a las Direcciones Territoriales de Alicante y Castellón, también a mediodía, y el viernes se desarrollará "una gran manifestación unitaria" en València, que saldrá a las 12:00 horas de la Plaza de San Agustín.

"En la mano de la Conselleria está convocar los sindicatos a negociar. No hacerlo significa una falta de voluntad por parte de la administración para poner fin al conflicto que ya estaba anunciado desde el mes de octubre y mantener la huelga indefinida sine die", advierten.