Educación cifra en un 4,34% el seguimiento de la huelga indefinida de este lunes, vigésimo primera jornada

Varias personas durante una manifestación por la huelga docente indefinida
Varias personas durante una manifestación por la huelga docente indefinida - Rober Solsona - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 8 junio 2026 18:47
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   VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria de Educación ha cifrado en un 4,34% el seguimiento este lunes de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que cumple ya su vigésimo primera jornada.

   Por provincias, en Castellón el paro ha sido secundado por el 5,8% del profesorado, en Valencia por el 5,14% y en Alicante por el 2,87%, según los datos facilitados por el departamento de Campanar.

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