Educación cifra en un 50,12% el seguimiento de la huelga docente y los sindicatos lo elevan al 90%

Manifestación de docentes en la primera jornada de huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana que arranca el lunes 11 de mayo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha informado de que el seguimiento de la primera jornada de huelga indefinida convocada en la enseñanza pública valenciana no universitaria ha alcanzado, con datos de las 17.00 horas, el 50,12 por ciento. Por su parte, los sindicatos elevan este porcentaje entre el 85% y el 95%.

Así lo ha indicado este lunes por la tarde el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en una rueda de prensa para informar de los últimos cifras sobre el paro convocado por cuatro organizaciones sindicales --STEPV, CCOO, UGT y CSIF-- y con el apoyo también de ANPE.

Por provincias, en la de Valencia es donde el seguimiento ha sido más elevado, de hasta el 51,79%; el 49,02 en Alicante y el 47,80% en Castellón, según los datos de la administración autonómica.

Las cifras suben respecto el anterior porcentaje, de la una de la tarde, y que situaba en el 47,01% el profesorado que ha secundado el paro: un 46,15% en Alicante; en Castellón, del 42,60% y en la provincia de Valencia de hasta el 49,10%. La primera estimación que había facilitado la Conselleria con datos de la diez de la mañana era de alrededor de un 24%.

Sin embargo, los representantes sindicales de las organizaciones convocantes remarcan que se trata de protestas "masivas" en una jornada "histórica" y, de hecho, algunos elevan este porcentaje hasta un 95%.

En este sentido, aseguran que en muchos centros educativos solo está el personal que debe hacer los servicios mínimos y que, precisamente por la falta de personal, no puede registrar los datos de compañeros que han secundado el paro.

McEvoy, en la rueda de prensa, ha reconocido que es "cierto" que ha habido "un gran número de profesores que han ejercido su derecho a la huelga" pero ha subrayado que "un número similar, puesto que estamos divididos al 50%, ha optado por acudir a sus centros docentes y continuar sus clases con normalidad".

"Es importante destacar porque siempre en estas cuestiones hay una guerra de cifras", ha dicho, y ha recalcado que las de la admonistración no se trata de un "sondeo" o de una valoración preguntando en determinados centros. "No son los datos que la Conselleria invente, son los datos oficiales", ha insistido e introducidos en el sistema informático, ha mantenido.

El secretario autonómico ha subrayado que también se verán con la reducción en la parte proporcional correspondiente a las nóminas de los docentes que hayan ejercido este derecho.

McEvoy ha destacado la ausencia de incidentes en los centros, donde han funcionado los servicios complementarios de comedor y transporte escolar. "Obviamente, no podemos hablar de normalidad, porque ha habido una huelga", ha dicho, pero en cuanto al cumplimiento de los servicios mínimos y al trabajo en los centros con estos servicios mínimos y con el profesorado que no ha ejercido el derecho de huelga, "ha sido prácticamente normal en ese sentido".