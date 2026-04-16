Educación comunica que "a día de hoy" no puede hacer subida salarial a docentes y sindicatos preparan huelga indefinida

Archivo - Manifestación en València con motivo de la jornada de huelga en Educación en la Comunitat Valenciana. ARCHIVO. - STEPV - Archivo

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha trasladado en la Mesa Sectorial convocada este jueves para abordar la reivindicación de una subida salarial para los docentes que "a día de hoy" no puede realizar una propuesta porque se ha producido un exceso de gasto en la actual Ley de presupuestos. Esta respuesta ha sido criticada por los sindicatos, que consideran que hay "un engaño" y "falta de respeto" por parte de la administración. Además, algunas organizaciones han advertido que esta situación "aboca" a la convocatoria de huelga indefinida en mayo.

Esta mañana ha tenido lugar el primer encuentro del calendario de negociación para tratar las retribuciones del profesorado que, por parte de la Conselleria, ha estado ha presidido por el director general de Personal, Pablo Ortega.

El alto cargo ha explicado a las cinco organizaciones sindicales con representación que actualmente "se ha superado el límite establecido por la Ley de presupuestos en más de 8.000 profesores por encima de ese límite". "Y, por tanto, lo que hemos trasladado a las cinco organizaciones sindicales es un mensaje muy simple: primero, a día de hoy no podemos hacerles una propuesta porque se ha producido ese exceso de gasto en la actual ley de presupuestos".

"En segundo lugar, --ha continuado-- que estamos comprometidos a seguir con la negociación y, en tercero, que les vamos a trasladar una propuesta en el momento que podamos, es decir, en el momento en que la ley de presupuestos contemple ese incremento salarial que ellos están solicitando".

Ante esta información, las organizaciones sindicales han reclamado la asistencia de la consellera de Educación, Carmen Ortí --que hoy se ha desplazado a Alicante con motivo la Santa Faz-- y han sido emplazadas a una reunión el próximo lunes a las 16.30 horas.

Según el director general, "la idea es que la negociación va a seguir por los cauces reglamentarios en las mesas sectoriales de negociación y, entre tanto, la consellera va a tener el gesto de recibirles para escuchar cuáles son sus peticiones y sus inquietudes y para manifestarles en primera persona que efectivamente ella está comprometida en esa negociación".

Tras la reunión, los sindicatos han cargado contra la Conselleria. El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha criticado que se esgrima que hasta que no se modifiquen los presupuestos en otoño que no se pueden negociar las retribuciones docentes.

Para el sindicato mayoritario, es "inaceptable" un calendario de negociación de cuatro de meses de negociación, por lo que ha exigido una "compactación para negociar antes de la primera semana de mayo todos los temas de la plataforma reivindicativa, que se ha quedado sin respuesta también".

STEPV cree que esta mesa ha sido "una pérdida de tiempo absoluta" y "tampoco tiene demasiada confianza en que se avance en la reunión con Ortí el próximo lunes". "Esto nos aboca a la convocatoria de la huelga indefinida que el sindicato lleva preparando desde hace un tiempo", advierten. De hecho, STEPV, CCOO y UGT también han anunciado que la semana que viene se convocará una nueva asamblea para tratar la situación actual.

"VOLUNTAD POLÍTICA"

Precisamente, CCOOPV ha censurado la actitud de la Conselleria que, a su parecer, "vacía de contenido las mesas sectoriales y esconde su inacción detrás de la excusa recurrente de la falta de presupuesto". "Esto no se sostiene porque lo que falta no son recursos, sino voluntad política", afean.

Achaca a la administración "una total falta de respecto a los más de 77.000 trabajadores y trabajadoras de la educación" y cree que la mesa de hoy "es la gota que colma el vaso y, sin duda, provocará ir a una huelga indefinida a mayo".

La federación, ante esta "maniobra dilatoria y calculada de la administración", no dudará en organizar a los trabajadores y trabajadoras para que "la huelga indefinida educativa en el país Valenciano sea un éxito y la administración esté obligada a negociar y mejorar las condiciones salariales y laborales del profesorado valenciano", anuncia Xelo Valls, secretaria general de CCOOPV Educació.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también considera "decepcionante" y un "engaño" la reunión de hoy, a la que Conselleria ha acudido sin propuesta alguna. Además, acusa a la Administración de "tacticismo político" al acudir con el único planteamiento de alargar la negociación hasta otoño y supeditarlo todo a circunstancia externas. En esta línea, el sindicato considera "inaceptable" la ausencia de respuestas y una "falta de respeto al profesorado valenciano".

CSIF ha instado a Conselleria de Educación a aplicar de inmediato el incremento salarial. La central sindical ya cifró por escrito, en documento presentado a Conselleria en febrero, en 300 euros el aumento para que se produzca una equiparación salarial. También ha pedido pagas extra completas. En la misma línea, exige que se ponga fin a la discriminación salarial que sufre el profesorado valenciano, que se halla a la cola de retribuciones con respecto a la media estatal.

La central sindical, además, ha hecho hincapié en que la mejora salarial "no puede demorarse" y ha urgido a que las negociaciones se materialicen en resultados que puedan convertirse en breve en realidad.

ANPE: "PUNTO DE INFLEXIÓN"

Y ANPE ha anunciado que interrumpe con la Conselleria la negociación de la subida salarial a los docentes al constatar que "no ha presentado ninguna propuesta económica de subida demostrando una falta total de respeto a la negociación y el nulo efecto de cualquier otra acción sindical llevada a cabo hasta el momento".

Para ANPE, lo acontecido hoy supone "un punto de inflexión" y "responderá consecuentemente con las actuaciones que decidan los órganos representativos de la afiliación de este sindicato, si finalmente la reunión del lunes no es lo suficientemente fructífera para lo que los docentes de la Comunitat Valenciana esperan desde hace 19 años".