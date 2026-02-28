Educación contempla las reivindicaciones y remite a las mesas de negociación para tratar las condiciones laborales

Archivo - La consellera de Educación y Cultura, Mª del Carmen Ortí, interviene durante el traspaso de carteras de los consellers y conselleras de la Generalitat Valenciana. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha asegurado que las condiciones laborales del profesorado deben abordarse en el seno de las mesas sectoriales de negociación, órgano competente para el análisis y debate de estas cuestiones.

Cabe señalar que sindicatos se han manifestado este sábado en València, Castelló de la Plana y Alicante para pedir una "negociación real y efectiva", así como "mejorar" las condiciones laborales del profesorado valenciano, ya que "hay personas que están gestionando las peticiones y que no entienden muy bien lo que es la palabra negociación".

La Conselleria de Educación, en un comunicado, ha subrayado que el calendario de negociaciones "está en marcha" y contempla el tratamiento de las principales reivindicaciones planteadas por los representantes sindicales. Dicho calendario permanece abierto a todas las aportaciones que se consideren necesarias, con el objetivo de avanzar en propuestas ajustadas a la realidad organizativa y presupuestaria del sistema educativo valenciano.

En este sentido, la Conselleria remite todas las propuestas y reivindicaciones formuladas por las organizaciones sindicales a las mesas sectoriales, al tratarse del espacio institucional previsto para el diálogo y la negociación colectiva.

Asimismo, Educación reafirma su disposición al diálogo con el conjunto de la comunidad educativa y su voluntad de continuar trabajando en un "clima de consenso" que permita optimizar el sistema educativo y tratar las condiciones del profesorado dentro del marco competencial vigente y de las condiciones de financiación.