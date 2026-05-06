Educación coordina una actuación "urgente" en el CEIP Manel García Grau por la presencia de ratones

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Las actividades del centro se suspenderán los días 7 y 8 de mayo para llevar a cabo un plan de actuación global

CASTELLÓ, 6 May. (EUROPA PRESS) - -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la Dirección Territorial de Educación, ha coordinado una actuación "urgente" en el CEIP Manel García Grau de Castelló tras confirmarse la presencia de ratones en el centro.

La decisión, según la Conselleria, se ha adoptado después de una reunión con el equipo directivo, en la que han participado también el jefe de infraestructuras educativas, la inspectora del centro, técnicos municipales, representantes del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del servicio de desratización, desinsectación y desinfección.

Ante la persistencia del problema pese a las intervenciones previas, se ha diseñado un plan de actuación global que incluye la instalación de elementos aislantes en las zonas identificadas como críticas, así como una desratización y desinfección completas de las instalaciones.

Estas tareas irán acompañadas de una limpieza extraordinaria de todas las dependencias y del equipamiento del centro, con el objetivo de garantizar unas condiciones óptimas de salubridad.

La empresa responsable ha indicado que los trabajos requieren la ausencia total de personas en las áreas a tratar, por lo que las actuaciones comenzarán el día 7 y se prolongarán hasta el 10 de mayo.

Como medida preventiva, se ha acordado la suspensión de todas las actividades en el centro durante los días 7 y 8 de mayo, evitando el acceso a las instalaciones mientras se desarrollan los trabajos y se acondiciona el colegio para su reapertura en condiciones seguras.