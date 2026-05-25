Educación cree que la negociación para desconvocar la huelga "va por buen camino" y que el acuerdo "va a ser inminente"

Archivo - El Secretario Autonómico de Educación, Daniel McEvoy. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se ha mostrado convenido de que la negociación con los sindicatos docentes que se retomará esta tarde a partir de las 16.00 horas para intentar llegar a un entendimiento que permita desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana "va por el buen camino" y el acuerdo "va a ser inminente".

Así lo ha expresado McEvoy en declaraciones a los medios de comunicación tras haber recibido esta mañana un nuevo documento por parte de las organizaciones sindicales y de que la administración las haya citado a partir de las cuatro de la tarde para retomar las conversaciones.

"El documento lo tenemos que estudiar con mucho detenimiento, lo hemos recibido hace apenas unos minutos", ha comentado el secretario autonómico, que ha puesto de relieve que los epígrafes "son similares a los que ya hemos estado tratando".

Por ello, ha dicho estar "convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que, por el bien de todos, el acuerdo yo creo que va a ser inminente, porque así nos lo demanda el profesorado, el alumnado y cada una de las familias valencianas que mandan a sus hijos e hijas a la escuela pública".

Sobre el hecho de que los sindicatos crean que las ratios y la promoción del valenciano puedan ser dos de los principales escollos para el pacto el representante de la Consellería ha aseverado: "Pues vamos a intentar solventarlos".

"Nosotros también queremos bajar la ratio. A lo mejor, pues por cuestiones que a nadie se le escapan, no puede ser con la premura que ellos nos piden, pero sí estamos en esa línea", ha defendido.

Y en cuento al valenciano, ha remarcado que la Conselleria "hace una defensa a ultranza", ya que "es una riqueza de nuestra comunidad que no podemos soslayar". "Evidentemente, --ha precisado-- eso de hacerse dentro del marco legislativo del que nos hemos dotado. A partir de ahí, nosotros estamos absolutamente abiertos a cualquier cuestión en este sentido".