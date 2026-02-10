Educación destina cinco millones para becas universitarias de exención de tasas en el curso 2025-2026

Archivo - Una estudiante en un campus de la Universitat Politècnica de València - UPV - Archivo

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades destina una partida de cinco millones de euros para becas universitarias de exención de tasas en el curso 2025-2026.

El departamento que dirige Carmen Ortí ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución por la que se convocan las becas para la realización de estudios universitarios

--exención de tasas-- durante el curso académico 2025-2026, dotadas con un presupuesto de cinco millones de euros.

Puede solicitar estas becas el alumnado matriculado este curso en las universidades que integran el Sistema Universitario Valenciano (públicas y privadas) y centros adscritos en estudios oficiales de grado y máster universitario o complementos de formación y créditos complementarios para el acceso u obtención del título de máster y de grado.

En el caso de las universidades públicas y centros públicos adscritos, la beca consistirá en la exención del pago del importe de los créditos matriculados; por su parte, para el alumnado matriculado en universidades privadas o centros privados adscritos a universidades públicas podrán acceder a una ayuda para el pago de los gastos de matrícula de los créditos por una cuantía igual al precio público de un estudio con la misma experimentalidad.

En todos los casos, la beca solo alcanzará a los créditos matriculados por el estudiantado en primera o segunda matrícula, quedando fuera aquellos créditos que excedan el mínimo necesario para la obtención del título correspondiente, detalla la administración educativa en un comunicado.

También quedan excluidos los precios derivados de convalidaciones, reconocimiento o adaptaciones de estudios, asignaturas o créditos, así como las exenciones o bonificaciones del pago de las tasas a las que tuvieran derecho las personas beneficiarias.

CONCURRENCIA COMPETITIVA

Las becas se concederán en régimen de concurrencia competitiva. En el caso de que el importe total supere los cinco millones de euros presupuestados las becas se adjudicaran, en primer lugar, para los créditos matriculados en primera matrícula.

Asimismo, las becas se concederán de acuerdo con la nota media obtenida en el curso anterior o último realizado. Para el alumnado que se matricule por primera vez del primer curso de estudios tras realizar la Prueba de Acceso a la Universidad se considerará la nota media ponderada entre el Bachillerato (60%) y la PAU (40%).

Para acceder a las becas la persona solicitante deberá estar matriculada de, al menos, 60 créditos tanto en el caso de los estudios de máster oficial como de grado, es decir, en régimen de dedicación académica a tiempo completo. Asimismo, podrá acceder a una beca por matrícula parcial el alumnado matriculado de un número mínimo de créditos comprendidos entre los 30 y los 59.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde hoy martes, 10 de febrero, hasta el próximo 9 de marzo. Las peticiones se podrán hacer por vía telemática en la web de la Conselleria.