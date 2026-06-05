Educación emplaza a sindicatos a seguir negociando el lunes y defiende su "potente" oferta: "Es un salto cualitativo"

Mmanifestación se enmarca en la huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria valenciana. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha emplazado el próximo lunes a las diez de la mañana a los sindicatos a proseguir la negociación para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana. Lo ha hecho tras una nueva reunión celebrada este viernes, durante más de seis horas y media, en la que la administración ha entregado su última propuesta: un 'Acuerdo Global para la mejora y transformación de la educación pública en la Comunitat Valenciana', que prevé una inversión de 3.338 millones de euros.

En la reunión, que por primera vez se ha retransmitido por streaming, han participado la consellera de Educación, Carmen Ortí, el secretario autonómico, Daniel McEvoy, directores generales del departamento de Campanar y los cinco sindicatos con representación en Mesa Sectorial: STEPV, CCOO y UGT --el bloque que mantiene la convocatoria de paro indefinido--, además de ANPE y CSIF.

El documento propuesto por la Generalitat contempla un desglose plurianual --desde este mismo año y hasta 2029-- de la inversión prevista, con 140 millones acumulados del Plan Edu Clima; 829,7 en el impulso al Plan Edificant: 400 millones en el Plan de Inversión Educativa Directa de la Generalitat, 40 para Plan Recole Ayuntamientos; 325 millones para contrataciones de profesorado y 32 más para la apertura de nuevas aulas UECO.

Asimismo, se estima en 111,4 millones el montante por aumento de docentes por la bajada de ratios en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP; 658 millones para la gratuidad de la etapa 0 a 3 años y la mejora de las ratios; y 802,3 millones por el aumento del sueldo del profesorado de 200 euros vinculados al IPC.

En cuanto a plantillas y personal docente, recoge 5.000 nuevas contrataciones de profesorado (plantillas de centros y refuerzo de inclusión); 2.742 nuevos docentes específicos para la bajada de ratio; 10.000 plazas estabilizadas en estructurales (mínimo 50% para inclusión), y 469,12 millones del coste total del Plan+Mestre, que se desarrollaría a un horizonte de cuatro años.

El encuentro ha transcurrido entre la defensa del equipo de la Conselleria de su oferta y los reproches de STEPV, CCOO y UGT por no haber tenido el documento antes de la reunión, lo que han achacado a la "mala fe negociadora" de la Conselleria, algo que esta ha negado en todo en momento.

Asimismo, han considerado que la retransmisión en línea de la sesión se ha convertido en un "espacio electoral gratuito" para la administración valenciana. "Un publirreportaje", lo calificaba Beatriu Cardona, representante del sindicato mayoritario.

A la salida, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha recalcado a los medios que se ha hecho "la oferta más ambiciosa de las que se han trabajado en esta Comunitat". La titular de Educación cree que la proposición de hoy es "muy potente" y con una implicación económica "muy grande".

Además, ha resaltado que "todas las partes han hecho un ejercicio de transparencia al aceptar" que se emitiera en directo la mesa. Preguntada por la razón por la que se ha tomado esta medida hoy, ha señalado que es "un principio de la administración trabajar por la transparencia". Y ha apostillado que, "en principio", las próximas reuniones se llevarán a cabo en el mismo formato.

"ESTÁ LLEGANDO A UN LÍMITE"

Ortí ha aseverado que la negociación "está abierta", aunque ha apuntado que el documento "ya tiene una cantidad de incorporaciones que está llegando a un límite en el que ya prevé un porcentaje muy alto de las propuestas que se hacían". "Comprometer 3.338 millones de euros en cuatro años es un salto cualitativo, evidentemente", ha manifestado.

Desde STEPV, Lluís Navarro, miembro del equipo negociador, ha comentado que esta organización ha pedido seguir negociado mañana mismo para no dilatar más la situación, debido al "desgaste" del profesorado en huelga, pero su solicitud ha sido rechazada por la Conselleria, que ha invitado a los sindicatos a consultar con sus bases u órganos de dirección.

Ha reconocido que en el documento hay "cambios significativos" que hay que valorar. "Hay cambios cuantitativos, los cualitativos tendremos que valorarlos con calma y recibir el feedback de los colectivos afectados". No obstante, ha advertido que algunos aspectos "no son suficientes", ya que la administración se ha negado a reabrir las cuestiones de salarios y valenciano, al igual que ha hecho notar que hay una "nueva interpretación" sobre la aplicación de la cláusula de revisión del IPC.

La secretaria general de Enseñanza de CCOO PV, Xelo Valls, ha censurado que hoy se ha llevado a cabo una "sesión negociadora retransmitida en directo", algo que ha calificado de "inédito". Respecto al documento, ha señalado que ahora es momento de valorar las aportaciones añadidas: si son o no "significativas" o si "habrá que añadir en algún punto alguna cosa más".

Y ha vuelto a demandar un aumento retributivo, "independientemente de la retribución" relacionada "con el Índice de Precios de Consumo (IPC)".

Y Mayte Tarazona (UGT) ha indicado que es momento de "comentar" la propuesta con la unidad sindical: "Queremos que los compañeros nos den su opinión, aunque sabemos que hay puntos que están atascados y que no parece que vayan a mejorar, como el valenciano. El tema de ratios puede ser que se acerque más a lo que necesitamos".

En esta línea, ha apuntado que "al principio parecía que era imposible, después de diez mesas de negociación ya comenzaron a acercarse" y ha criticado que "mientras tanto hay un colectivo que está en huelga indefinida". "Pensamos que eso se deber haber agilizado más", ha apostillado.

Por su parte, ANPE, que ha estado representada por su vicepresidenta, Paloma Martínez, ha celebrado la reunión, ya que "por fin han acudido todos los sindicatos, desatascándose la situación de bloqueo en la negociación que se ha producido esta semana", al tiempo que ha señalado que ahora procederá a valorar su contenido por parte de sus órganos estatutarios antes de pronunciarse al respecto.

El presidente autonómico de CSIF Educación Comunitat Valenciana, José Seco, ha considerado que hoy "ha sido un día de avances porque no se van a vender interpretaciones", ya que "la gente ha podido seguir en directo esta reunión": "Nos parece una medida de transparencia y nosotros tenemos muy claro qué es lo que pedimos, qué es lo que exigimos y cómo se pide y cómo se exige".

Seco ha valorado la propuesta de ratios, que a su juicio "hay unos avances importantes", así como los desdobles en la Formación Profesional. "Por lo tanto, es un día en el que se han avanzado cosas", ha insistido para reconocer que "queda mucho por trabajar".

MANIFESTACIÓN

Al mismo tiempo que se desarrollaba la mesa, docentes, alumnado y familias convocados por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament se han manifestado de nuevo por el centro de València para reclamar a la administración que dé respuesta a las reivindicaciones del profesorado.