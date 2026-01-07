Archivo - Pizarra en un aula escolar. - IREKIA - Archivo

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Educación establecerá un calendario de negociación para la mejora de las condiciones laborales del profesorado, según el departamento dirigido por la consellera Carmen Ortí, quien se ha reunido este miércoles con STEPV y ANPE, en una primera ronda que continuará mañana jueves CSIF, CCOO y UGT-PV para tratar las principales cuestiones que preocupan a la comunidad educativa.

Los sindicatos convocantes de la huelga del pasado 11 de diciembre --STEPV, CSIF, CCOO y UGT-- aseguran que no desactivarán las movilizaciones hasta no tener resultados satisfactorias en la negociación anunciada, que STEPV ha indicado que se abrirá en febrero.

Ortí ha señalado en un comunicado que su departamento está dispuesto "a establecer un calendario de negociación de todos los temas que preocupan al sector y que se han planteado en las reuniones que hemos mantenido", y en las que han trasladado el "gran esfuerzo" de la Conselleria durante la legislatura.

Como ejemplo, ha citado "el incremento de 5.000 profesores que están a disposición de nuestras aulas" y también les ha expresado la "necesidad" de que acompañen a la Generalitat "en la exigencia de una financiación justa ante el Gobierno de España, que es crucial para poder trabajar en la línea de todas las propuestas que tenemos encima la mesa".

Entre estos asuntos, se encuentra la mejora de las condiciones retributivas del personal docente, reclamadas por el sector "con el fin de poder recuperar el poder adquisitivo perdido por el colectivo tras los años de congelación salarial durante el anterior Consell", un aspecto sobre el que la consellera ha trasladado su "conformidad", si bien ha matizado que esta mejora, junto con otras reivindicaciones del sector, "debe ir acompañada de unas condiciones presupuestarias óptimas de las que la Comunitat Valenciana no dispone debido a la infrafinanciación".

Estos contactos, apenas un mes después de haber tomado posesión de su cargo, "son una muestra de la disposición al diálogo" de la y su voluntad de iniciar "una etapa abierta al consenso y los acuerdos con el sector educativo", apunta su departamento.

MEJORA DE RATIOS Y PLANTILLAS

Otro de los temas abordados durante las reuniones ha sido la aplicación del anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo, propuesto por el Gobierno central.

En este punto, Ortí ha indicado que en la Comunitat Valenciana "ya se están aplicando las medidas respecto a la jornada lectiva del profesorado incluidas en este texto", que supone una jornada de 23 horas lectivas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y de 18 en el resto de enseñanzas no universitarias y ha recordado que la carga horaria del profesorado valenciano "está en consonancia con la amplia mayoría de las comunidades autónomas".

Respecto a las ratio en las aulas, ha remarcado que en este curso la Generalitat "ya ha aplicado modelos de reducciones directamente en primaria y en el segundo ciclo de infantil con una aplicación diferida en diferentes municipios". Asimismo, ha recordado que en el caso de las zonas más despobladas, "se ha reducido la ratio mínima para mantener abiertas las unidades en los centros rurales agrupados, pasando de 6 a 4 alumnos en 2024-2025 y de 4 a 3 en 2025-2026, lo que ha permitido garantizar la continuidad del servicio educativo incluso con grupos reducidos".

Durante estas reuniones la consellera ha trasladado, además, el esfuerzo para mejorar las plantillas de profesorado y ha subrayado que 2025-26 "la dotación ha superado con creces a las de cursos anteriores, alcanzando por primera vez los 67.858 maestros y profesores en la enseñanza pública, a los que hay que sumar los 15.734 de la concertada", lo que suma un total de 83.592 docentes.

"En concreto, en la enseñanza pública esta cifra supone un incremento de 7.572 profesores en comparación con el curso 2020-2021 y 1.482 en comparación con el curso 2024-25", ha dicho Ortí, que y ha apuntado la voluntad de "seguir avanzando en esta línea".

Por otra parte, Carmen Ortí ha defendido la Ley de Libertad Educativa que ha entrado en vigor este curso en la Comunitat Valenciana como "herramienta para garantizar la libertad de elección por parte de las familias y la protección de la lengua valenciana".

Por lo que respecta a la reivindicación de los sindicatos en relación con el exceso de burocracia en los centros, la consellera ha señalado que se han adoptado "algunas medidas" para intentar reducirla, en el marco de las competencias autonómicas y se tiene previsto continuar.

REIVINDICACIONES

Desde STEPV, el sindicato ha trasladado en un comunicado, tras la reunión, la exigencia de negociar los puntos reivindicados por la plataforma de la huelga de diciembre: incremento salarial, reducción de ratios, reducción de la burocracia y de la sobrecarga de trabajo, mejoras en las infraestructuras educativas, recuperación de las plantillas recortadas y derogación de la Ley de "libertad educativa".

El sindicato subraya la disposición de Ortí a estudiar las propuestas y "llegar a acuerdos" y ha anunciado que en la Junta de portavoces de febrero propondrá el calendario de negociación que incluirá los puntos la plataforma reivindicativa de STEPV, CSIF, CCOO y UGT.

Los cuatros valoran que la negociación dé frutos pero exigen "un compromiso real" por parte de la Conselleria de atender las peticiones y que se concrete en medias "reales en beneficio del profesorado y, sobre todo, del alumnado". Los sindicatos convocarán próximamente nuevas asambleas para tratar la nueva situación, ya que parte de una "negativa inicial a negociar los temas propuestos a una voluntad de llegar a acuerdos, gracias a la movilización del profesorado".

VÍA DEL DIÁLOGO

Desde ANPE, ha remarcado la necesidad "urgente" de negociar la subida salarial y la recuperación del cien por cien de las pagas extra completas. El sindicato ha trasladado a la consellera la necesidad de que inicie "de manera inaplazable" las negociaciones, y valora que se ha alcanzado el "compromiso" por parte de la administración de incluirlas en el calendario de negociaciones del próximo mes de febrero.

ANPE entiende que la "mejor vía" para la consecución de mejoras en las condiciones laborales de los docentes, y de la educación pública en general es a través del diálogo y la negociación para poder alcanzar acuerdos.

En ese sentido, el sindicato también ha incidido en sus reivindicaciones históricas como son el reconocimiento de los días de asuntos propios, la introducción del 'concursillo' y la revisión de la normativa sobre jornada continua para que sea "más justa y democrática".