Educación fija los servicios mínimos para la huelga indefinida en los centros docentes públicos a partir del 11 de mayo

Concentración convocada por STEPV, CSIF, CCOO y UGT con motivo de la reunión de Mesa Sectorial. Conselleria de Educación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha enviado a los representantes sindicales la propuesta de servicios mínimos para la huelga indefinida que han convocado a partir del próximo lunes 11 de mayo. La resolución establece servicios mínimos según la tipología de cada centro.

En concreto, en todos los centros públicos de titularidad de la Generalitat, la presencia de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas.

En los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

En los centros de Educación Infantil, dos o tres educadores o educadoras de educación infantil según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente).

En los centros específicos de Educación Especial, dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades.

En los centros donde se imparte ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

En los centros con internado, además de los servicios establecidos según la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.

MEDIDAS ESPECIALES PARA 2º DE BACHILLERATO

Desde Educación también se propone que el profesorado que imparte clase en segundo curso de Bachillerato cumpla la totalidad de su horario lectivo. Esta medida tiene por objeto garantizar que el alumnado de este nivel pueda ser evaluado y calificado correctamente, con vistas a su acceso a la EBAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad).

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, advierte que "una alteración de las evaluaciones finales en este curso podría limitar de forma irreparable la igualdad de oportunidades del alumnado". "La prioridad son los alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato --subraya--. No podemos permitir que una situación de huelga comprometa su derecho a ser evaluados en igualdad de condiciones".

Y aclara: "Con esta medida no pretendemos limitar el derecho de huelga del profesorado, que respetamos plenamente, sino garantizar que ningún estudiante quede desprotegido en un momento tan decisivo de su vida".

McEvoy insiste en que los servicios mínimos fijados para este colectivo tienen un alcance muy concreto y delimitado: "Este es un momento crítico e irrepetible en la trayectoria educativa de estos jóvenes. Una alteración de sus evaluaciones finales podría cerrarles puertas que ya no podrán volver a abrirse este curso. La Generalitat Valenciana tiene la obligación de estar a su lado y garantizar que el sistema no les falla cuando más nos necesitan".

La Generalitat reconoce y respeta "plenamente" el derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución . No obstante, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución constituye un servicio esencial para la comunidad. El seguimiento de la huelga sin la determinación de una prestación mínima podría generar perjuicios al derecho a la educación del alumnado y afectar directamente a las familias en un día laborable.

Según la administración autonómica, los servicios mínimos fijados no pretenden sustituir la actividad ordinaria ni neutralizar el ejercicio del derecho de huelga, sino garantizar exclusivamente los actos imprescindibles para que ningún alumno o alumna vea vulnerado su derecho a ser evaluado y a presentarse a la prueba de acceso a la universidad.