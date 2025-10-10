Educación impulsa el Proyecto ‘Llança’t’ para fomentar el emprendimiento en 21 centros integrados de FP de la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha impulsado el proyecto 'Llança't: Vivers d'empresa', una iniciativa pionera impulsada por la Dirección General de Formación Profesional para fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado de los Centros Integrados Públicos de Formación Profesional (CIPFP) de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa pretende "consolidar la relación entre la Formación Profesional (FP) y el tejido productivo valenciano", al tiempo que "impulsa una cultura emprendedora vinculada al territorio con vínculos que permitan ajustar tanto los programas formativos como los convenios de colaboración centro-empresa", según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Para ello, la Generalitat destina al programa 210.000 euros, que contribuirán a financiar espacios de incubación dentro de cada CIPFP para acompañar al alumnado egresado con vocación emprendedora. En concreto, para desarrollar estas acciones cada uno de los 21 centros participantes recibirá una asignación de 10.000 euros.

Estos viveros de empresa facilitarán prácticas reales de gestión y creación empresarial, apoyo mentorizado y recursos para la creación de empresas. De este modo, "se impulsa la cultura emprendedora, la excelencia educativa y la conexión con las necesidades del tejido socioeconómico de cada territorio".

La propuesta, enmarcada en la medida 3.e.10 del Programa de Calidad en la FP, ha sido presentada recientemente en una jornada en la que ha participado la directora general de Formación Profesional, Marta Armendia, y el subdirector general, Daniel Arias, así como representantes del Centro Europeo de Empresas Innovadoras València (CEEI).

Durante el transcurso de la jornada, la directora general de FP ha subrayado que con esta iniciativa "la Formación Profesional da un paso más en su evolución como palanca de transformación educativa, social y económica, consolidando la conexión entre los centros de FP y el tejido productivo de la Comunitat Valenciana".