Educación inicia las pruebas selectivas para una bolsa de empleo temporal de personal técnico en lengua de signos

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades celebra, durante este fin de semana, el primer ejercicio de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de empleo temporal del cuerpo técnico de gestión en interpretación de la lengua de signos, un proceso en el que participan 90 aspirantes y que resulta "clave" para reforzar la atención educativa y la inclusión del alumnado sordo en los centros educativos.

La prueba consiste en la interpretación de dos fragmentos de una clase de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), uno en valenciano y otro en castellano, con el objetivo de evaluar la competencia profesional del personal aspirante en contextos educativos "reales y bilingües, propios del sistema educativo de la Comunitat Valenciana", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Este proceso selectivo, tal y como ha explicado la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, tiene como finalidad disponer de profesionales cualificados que permitan cubrir "con eficacia y rapidez" las necesidades de interpretación de lengua de signos en los centros educativos, garantizando que el alumnado sordo "pueda acceder en igualdad de condiciones a los contenidos curriculares, a la comunicación en el aula y a la vida escolar".

Escrig ha asegurado que, con la constitución de esta bolsa de empleo temporal, la administración educativa "refuerza su apuesta por una escuela accesible, inclusiva y respetuosa con la diversidad lingüística y comunicativa, al tiempo que mejora la calidad de la atención educativa y da respuesta a las necesidades de los centros, del alumnado y de sus familias".

Asimismo, la directora general ha asegurado que entre las líneas estratégicas de actuación de la Conselleria de Educación figura "seguir impulsando iniciativas y recursos que garanticen una educación equitativa y de calidad para todo el alumnado, prestando especial atención a aquellos colectivos que requieren apoyos específicos para su pleno desarrollo educativo".