Educación pone en marcha el programa Euro Trainee Profesorado para reforzar la dimensión europea de la FP

Archivo - La consellera Carmen Ortí comparece en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha puesto en marcha el programa Euro Trainee Profesorado, una iniciativa dirigida al profesorado de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana que permitirá realizar estancias formativas en empresas, entidades y centros educativos de diferentes países de la Unión Europea, con el objetivo de incorporar nuevas metodologías, actualizar las competencias profesionales y reforzar la dimensión europea de la FP valenciana.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Formación Profesional, cuenta con una dotación de 1.796.633,30 euros, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del programa FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027. Gracias a esta inversión, el programa ofrecerá 909 plazas de movilidad internacional para el profesorado de Formación Profesional durante el curso 2026-2027.

Las plazas se convocarán de forma progresiva durante el curso 2026-2027 y las solicitudes se tramitarán telemáticamente a través de la Oficina Virtual de Educación (OVICE), tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

El programa, enmarcado dentro de las políticas de internacionalización y modernización de la Formación Profesional promovidas por la Generalitat, está dirigido al profesorado que imparte docencia en ciclos formativos de grado medio y superior de centros públicos y concertados sostenidos con fondos públicos.

Su objetivo, según la Generalitat, es fortalecer la dimensión europea de estas enseñanzas, favorecer la actualización permanente de las competencias docentes y mejorar la capacitación en ámbitos estratégicos como la transición verde, la transformación digital y la innovación social.

Las estancias tendrán una duración de una semana y se desarrollarán en empresas, entidades u organizaciones educativas ubicadas en países de la Unión Europea. A través de estas movilidades internacionales, el profesorado de FP podrá conocer experiencias innovadoras, buenas prácticas y nuevas metodologías aplicadas en otros países, favoreciendo la actualización de sus competencias profesionales y la transferencia de los conocimientos adquiridos al aula.

De este modo, se contribuirá a mejorar la calidad de la enseñanza, reforzar la empleabilidad del alumnado y fortalecer la conexión entre la Formación Profesional valenciana, el tejido empresarial y las tendencias del mercado laboral europeo.