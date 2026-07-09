Educación presenta las instrucciones de inicio de curso: menos burocracia, mayor autonomía y un refuerzo de convivencia

Mesa sectorial - GVA

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha presentado este jueves, en la mesa sectorial de educación, las instrucciones de organización y funcionamiento que regirán los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana durante el curso 2026-2027, entre las que destacan una menor burocracia, mayor autonomía para los centros y un refuerzo de la convivencia.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha expuesto a las organizaciones sindicales las principales novedades de unas instrucciones que actualizan el marco organizativo de los centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato conforme a la normativa vigente y a las últimas modificaciones curriculares.

El nuevo documento mantiene como ejes prioritarios la reducción de las cargas administrativas, el refuerzo de la autonomía de los centros educativos, la mejora de la planificación pedagógica y el impulso de una educación basada en la inclusión, la convivencia, el bienestar emocional y la innovación, tal como ha enumerado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, las instrucciones incorporan las adaptaciones derivadas de las recientes modificaciones curriculares de Educación Primaria y Bachillerato. Por otra parte, los centros deberán incorporar medidas actualizadas sobre el uso de dispositivos móviles. En Educación Primaria, además, los dispositivos digitales individuales no podrán sustituir al libro de texto o los materiales impresos, y su implantación queda limitada a los centros que ya los venían utilizando antes del curso 2025-2026.

Por otro lado, el Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado incluye entre sus líneas prioritarias para 2026-2027 el pensamiento computacional, la programación, la robótica y la inteligencia artificial, junto con la formación en convivencia y bienestar emocional.

Durante la reunión, Daniel McEvoy ha señalado que estas instrucciones ofrecen a los centros "un marco organizativo actualizado, estable y coherente con la normativa vigente, facilitando su trabajo diario y permitiendo que el esfuerzo del profesorado se centre en la mejora del aprendizaje del alumnado".

El secretario autonómico ha indicado que la Conselleria sigue avanzando en la simplificación administrativa "porque creemos que cada trámite que eliminamos es más tiempo que los equipos directivos y los docentes pueden dedicar a la educación".

Y ha subrayado: "Queremos centros con mayor capacidad para organizar su proyecto educativo, más autonomía para responder a las necesidades de su alumnado y herramientas que favorezcan una educación de calidad, inclusiva, innovadora y basada en la convivencia".

AULAS UECO

Por su parte, en un comunicado, el sindicato STEPV afea que la Conselleria ha aumentado este curso la ratios de las aulas específicas en centros ordinarios (UECO) de 8 a 10 alumnos. Asimismo, subraya que "durante la negociación en el marco de la huelga indefinida se trató esta cuestión que afecta en el apartado de Ratios y de Inclusión Educativa". "Ninguno de los dos apartados --enfatizan-- ha contado con el visto bueno del profesorado".

Según la organización sindical, la Conselleria propone el "establecimiento de una ratio máxima efectiva de 8 alumnos en las aulas UECO de nueva creación a partir del curso 2027-2028, respetando los derechos del alumnado ya escolarizado, y recuperando la ratio 8 donde sea posible".

Es decir, explica STEPV, "la recuperación de la ratio a 8 alumnos sería efectiva no para el curso que viene, sino para el siguiente". Por lo tanto, "las actuales aulas UECO con 8 alumnos pueden ver incrementada la ratio hasta 10 el curso que viene, un hecho que se está confirmando estos días en muchos centros educativos", según denuncia el sindicato.

En estos casos, recuperar la ratio a 8 alumnos en el curso 2027/28 será "prácticamente imposible", señala STEPV, "a no ser que se dan de baja, por lo cual esta ratio se perpetuará en el tiempo y solo será posible de aplicar para las nuevas unidades que se crean a partir del curso 2027/28". Aun así, "hay centros que tendrán una ratio de 11, es decir, por encima de la que había establecido la propia Conselleria".

STEPV ha elaborado un formulario para que los centros con aula UECO informen sobre el aumento de ratio para tener una radiografía "lo más completa posible" del alcance de este aumento de ratios.

El sindicato considera que las políticas de la Conselleria de Educación "dificultan enormemente" la inclusión "real y efectiva" del alumnado, "con recortes de plantillas, retrasos en la dotación y sustitución del personal especializado para atender este alumnado, incrementos de ratios, distrito único para crear centros gueto",

"Por eso, y por otras muchas razones, la movilización de la comunidad educativa continúa y continuará el curso que viene hasta que este gobierno modifique sus políticas educativas", aseveran.