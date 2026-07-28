Educación presenta una nueva oferta de bajada de ratios centrada en Infantil y sindicatos la ven "poco ambiciosa"

Archivo - Imagen de recurso de un aula infantil. - GVA EDUCACIÓ - Archivo

VAÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación propone una ampliación de su propuesta de reducción de ratios centrada principalmente en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años.

En concreto, la oferta --que se ha trasladado a los sindicatos en la Mesa sectorial de este martes-- plantea reducir la ratio del tramo de 0 a 1 año, de 8 a 7 alumnos por aula, y el de 1 a 2 años, de 13 a 12, mientras se mantiene la reducción ya planteada de 2 a 3 años, hasta 18 alumnos por aula en los CEIP y escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad de la Generalitat.

Para el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, "esta rebaja es coherente y sostenible" y asegura que las ratios que propone el Ministerio de Educación "en sintonía con los sindicatos", pone "en riesgo el 60% de las plazas de 0 a 3 años en la Comunitat Valenciana, lo que comprometería la gratuidad universal, la conciliación familiar y laboral".

Cabo ha apuntado que "mantener la oferta actual de plazas de acuerdo con las ratios que plantea el gobierno de Sánchez implicaría incrementar un 149 % los puestos escolares existentes".

La propuesta incluye igualmente una ratio máxima de 8 alumnos en las 12 nuevas aulas UECO habilitadas en período extraordinario. Además, el próximo curso escolar 2026-2027 ya se aplicará la reducción de ratio con ocasión de vacante en el aula ordinaria de referencia para el alumnado escolarizado en un aula UECO, una medida que recoge la resolución de 24 de julio de 2026, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se dictan las instrucciones de la organización y funcionamiento de las unidades específicas ubicadas en centros docentes ordinarios sostenidos con fondos públicos para el curso 2026-2027, que ha sido publicada en el DOGV.

Finalmente, la administración educativa plantea una revisión de la regulación de los centros con características singulares durante el curso 2026-2027. En este sentido, la Conselleria impulsa la definición de un instrumento técnico que permita identificar los centros con especial complejidad socioeducativa, para orientar mejor las medidas de apoyo, planificación o compensación educativa.

La propuesta, señalan en un comunicado, "se basa en un sistema de indicadores objetivos, homogéneos y técnicamente contrastables, organizados en dos bloques: uno estructural, que valora la vulnerabilidad socioeducativa, la escolarización sobrevenida y el absentismo; y otro complementario, que atiende a la convivencia, los resultados académicos, la estabilidad de la plantilla y determinadas circunstancias organizativas singulares".

"Ampliamos la reducción de ratios precisamente donde más impacto tiene en el desarrollo de los niños y niñas, en el primer ciclo de 0 a 3 años. Es una apuesta clara por la calidad y la atención personalizada desde las primeras etapas", ha declarado Jorge Cabo, quien ha subrayado la voluntad de la Conselleria de seguir trabajando "en diálogo constante con todos los agentes de la comunidad educativa".

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades mantiene abierta la mesa de negociación con el conjunto de las organizaciones sindicales, con el objetivo compartido de seguir avanzando en la mejora de las condiciones de aprendizaje de todo el alumnado valenciano.

Por su parte, el sindicato STEPV ha manifestado que la propuesta de Educación está "aún alejada" de la del Ministerio de Educación y la del propio sindicato, que es la siguiente: en 1 año 4 alumnos (4 menos que actualmente); para 2 años, 6 alumnos (6 menos que actualmente) y en la etapa de 3 años: 8 alumnos (12 menos que ahora).

Por lo tanto, "la propuesta de Conselleria, a la espera de lo que finalmente determine el Ministerio de Educación, se queda corta y hay que avanzar hacia esa reducción y no quedarse en unas ratios que continúan siendo muy altas en el primer ciclo de Infantil".

Asimismo, el sindicato mayoritario ha vuelto a ratificar las reivindicaciones que ya expuso en la negociación durante la huelga indefinida y que consisten en reducir las ratios a 20 alumnos, en términos generales, en el conjunto de la enseñanza y aplicar las ratios propuestas por el Ministerio al primer ciclo de Infantil. Igualmente, se ha ratificado en su petición de un mapa de creación de nuevas unidades y nuevos centros educativos que acompaño la bajada de ratios "para no perder ninguna plaza pública".

Por su parte, ANPE valora inicialmente esta propuesta como "insuficiente y poco ambiciosa para dar respuesta a las necesidades de los centros". Además, cree que se trata de una planificación que "queda fuera de la actual legislatura," por lo que esta organización ha reiterado sus reivindicaciones para alcanzar "unas ratios adecuadas a corto plazo".

ANPE subraya que "cualquier propuesta de ratios impacta directamente en las plantillas de los centros y no debe afectar a la disminución de unidades". Además, apunta, "están además asociadas a la atención a la inclusión y las infraestructuras, motivo por el cual parece que la Conselleria ha dejado abierta la negociación para poder seguir negociando y tratar de alcanzar un acuerdo el próximo curso".

CSIF sí ve un "avance" la propuesta de la Conselleria de Educación, aunque pide a la Generalitat que la aumente y al Ministerio de Educación, que destine fondos económicos para su aplicación.

Este sindicato ha hecho hincapié en que, especialmente en FP, la rebaja de ratios no suponga la pérdida de alumnado en la educación pública valenciana. Por ese motivo ha exigido la creación de nuevos grupos, con el objetivo de avanzar en grupos y profesorado en los diferentes niveles, y particularmente en FP.

Por otra parte, considera que el Ministerio de Educación "no debe de aportar únicamente normativa sobre rebaja de ratios, sino que ha de implicarse también destinando fondos económicos para que pueda llevarse a la práctica". En este sentido, señala que resulta "fundamental" esa aportación estatal para realizar "una apuesta decidida por la educación pública en la Comunitat Valenciana".

CCOO PV ha recriminado a la Conselleria "volver a celebrar una mesa de negociación sin documentación previa". En todo caso, ha expresado su rechazo al documento: "No podemos aceptarlo e instamos a negociar la aplicación progresiva de la propuesta estatal", aseveran.

La federación de enseñanza continúa pidiendo "una bajada más ambiciosa" y advierte que otro "elemento irrenunciable" es el cómputo doble de todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Finalmente, UGT ha coincidido en calificar la nueva proposición de "totalmente insuficientente" y recuerda que la reducción del número de alumnos por aula "no es una medida accesoria, sino estrctural para avanzar en un sistema más justo e inclusivo".