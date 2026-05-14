Educación presenta a los sindicatos en huelga una propuesta de preacuerdo con siete puntos

Representantes sindicales a las puertas de la Conselleria de Educación - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Conselleria de Educación y de los sindicatos docentes están reunidos desde primera hora de este jueves en una nueva mesa de negociación para intentar llegar a un entendimiento que permita desconvocar la huelga indefinida que se desarrolla en la enseñanza pública valenciana desde el lunes. La administración ha puesto sobre la mesa una propuesta de preacuerdo con siete apartados: ratios, simplificación burocrática, infraestructuras, plantillas, promoción del valenciano, inclusión y FP.

El documento presentado no contempla ninguna propuesta sobre subidas salariales, aunque fuentes de la Conselleria han asegurado que esta cuestión no queda fuera de la negociación general. En su cláusula final, alude a la "voluntad de continuar el diálogo social" y establecer un calendario con mesas monográficas sobre cada una de las peticiones del profesorado.

Los sindicatos docentes han expresado antes de acceder a la reunión con la consellera del ramo, Carmen Ortí, y su equipo, su deseo de que se les presente una propuesta "mínimamente satisfactoria" para "poder avalarla no solos sindicatos sino el conjunto del profesorado y a partir de ahí volver a la normalidad".

Así lo han señalado los representantes de los sindicatos STEPV, CCOO PV, UGT-PV y CSIF --convocantes del paro, que también apoya ANPE-, en declaraciones a los medios, a las puertas del departamento de Campanar, minutos antes de su reunión, y con gran presencia de profesorado que ha acudido a la convocatoria en su apoyo.

En este sentido, el coordinador de STEPV, Marc Candela, ha indicando que entran a la reunión con la esperanza de que se les presente una propuesta integral de los temas que se les ha planteado. "Esperamos que esa propuesta sea mínimamente satisfactoria como para poder avalarla no solos sindicatos sino el conjunto del profesorado y, a partir de ahí, volver a la normalidad", ha destacado. Candela ha indicado que hoy "al 100% no firmarán" el acuerdo ya que antes quieren que sea avalado por los profesores.

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV Educació, Xello Valls, ha indicado que hay "mucha expectación" con la propuesta que se les ponga hoy sobre la mesa y ha insistido en que, una vez la conozcan, cada organización la valorará junto al profesorado. Igualmente, ha asegurado que entran con "la dignidad y la fuerza" que les dan todos los docentes que están apoyando la huelga indefinida desde el primer día.

"Entramos a negociar a ver qué nos dicen a ver qué nos ofertan. De momento no tenemos nada por escrito y lo que nos digan os lo trasladaremos, pero la dignidad, la fuerza y la voz que nos dais es lo que vamos a llevar allí", ha aseverado.

"LA HORA DE LA VERDAD"

En esta línea, el representante de UGT PV, Kilian Cuerda, ha indicado que "ahora" es "la hora de la verdad" y que en la reunión se verá " si la consellera dice la verdad o vuelve a esconderse detrás de palabras vacías y de propaganda barata". "Veremos lo que dice la consellera porque otra vez que no nos ha enviando documento marco ni documento escrito", ha criticado.

Finalmente, presidente del área de Educación de CSIF CV, José Seco, ha indicado que quieren que hoy se consiga "desencallar la situación" con la oferta de Educación y que esperan por su parte una reunión "real" con propuestas "interesantes" que respondan a las necesidades de la enseñanza pública valenciana.