Educación propone un nuevo decreto de horario laboral docente con 35 horas semanales y desconexión digital

Mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos. - GVA

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha presentado en la Mesa Sectorial celebrada este martes los detalles de su propuesta de nuevo decreto de horario de personal docente, que incluyen una reducción de la jornada laboral, que pasaría de 37,5 horas a 35 horas semanales.

También se reducirían las horas de dedicación al centro educativo, pasando de 30 a 28 horas semanales, fijando, de esta manera, una menor carga presencial en el centro por parte del colectivo docente. Además, la normativa presentaría una regulación definida en cuanto a la estructura horaria, distinguiendo, "de manera precisa", las horas lectivas, complementarias y de libre disposición.

Esta normativa sustituiría a la actual --la Orden de 29 de junio de 1992-- con el objetivo de establecer un marco "más claro, garantista y mejor adaptado a la realidad docente actual".

La norma contemplaría aspectos de la simplificación de procedimientos, facilitando, además, la protección de datos, ya que el control de horario y la gestión de ausencias se realizarían con aplicaciones corporativas y garantías de confidencialidad. Se prevén, asimismo, medidas específicas para docentes mayores de 55 años y para personas con discapacidad igual o superior al 50%, así como para enfermedades graves.

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha defendido que el futuro decreto supondrá "una mejora objetiva de las condiciones laborales del personal docente de la Comunitat Valenciana", al tiempo que ha recalcado que la propuesta "recoge muchas de las reivindicaciones de los profesionales desde hace años" y también cuestiones que se han incorporado durante las negociaciones llevadas a cabo durante el mes de huelga indefinida del profesorado.

"Es una muestra de que la voluntad de negociación de la administración y de la firme apuesta por la mejora del bienestar de cada docente y de cada familia valenciana", ha manifestado al término de la reunión con los cinco sindicatos con representación en la mesa (STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT).

En este sentido, se ha referido a la desconexión digital, ya que reconoce expresamente el derecho a no atender comunicaciones fuera del tiempo de dedicación al centro. También se establece una presencialidad "más flexible" en el centro educativo, concretando qué actividades deben hacerse de manera presencial y cuáles pueden desarrollarse fuera del centro. Se atiende, además, la ordenación de la cobertura de ausencias y bajas médicas, así como la posibilidad de dotar de mayor seguridad jurídica al profesorado en el aula, para mejorar la atención al alumnado.

Por su parte, el sindicato STEPV ha hecho referencia al "punto conflictivo" sobre la prelación para la elección de grupos, turnos y horarios en Secundaria y otros cuerpos, donde, según esta organización, "coexisten dos instrucciones con la confusión, conflictividad y la incertidumbre que esto genera".

Como novedad, la Conselleria propone ahora en el decreto que el primer criterio sea la antigüedad en el centro y, en caso de empate, la antigüedad mayor en el cuerpo como funcionario. El sindicato considera que, sea cual sea la prelación, "acabará judicializándose y será un tribunal quien decidirá".

PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS

Por eso, apunta, ha vuelto a insistir en la elaboración de un protocolo de buenas prácticas, priorizando los consensos, los criterios pedagógicos y de conciliación de la vida personal y familiar e intentar evitar al máximo los enfrentamientos internos en los departamentos.

En todo caso, para el curso que viene se enviarán instrucciones en los centros basadas en la orden del 92, puesto que unas instrucciones no pueden contradecir una norma de mayor rango, "como había hecho la Conselleria los dos cursos anteriores y que, ahora, ha rectificado".

Desde ANPE han subrayado que este decreto recoge ya el marco general para la implantación de los días moscosos --está prevista una mesa el próximo martes para abordar las instrucciones de estos días de libre disposición--, "un logro de seis días para asuntos propios" que se incluye en el acuerdo que hace unas semanas suscribió este sindicato --también CSIF-- con la administración.

ANPE reclama que se dicten "ya" instrucciones para que la implementación tenga lugar desde el inicio de este curso, sin esperar a la publicación del decreto, y que se regulen los criterios para el disfrute del personal en los centros.

Por lo que respecta a las horas lectivas diarias, ANPE no entiende que se haya incrementado el máximo a diario a 6 horas y ha exigido que se elimine el mínimo de 2 horas, así como la obligatoriedad de que se lleven a cabo de lunes a viernes, permitiendo que puedan haber horarios en los que pudiese haber algún día sin docencia en el horario.

CSIF, por su lado, ha trasladado su "malestar" ante el recorte de media hora en el tiempo de preparación de clases, sobre todo en un contexto de ratios altas y complejidad social. El sindicato ha instado a que en lugar de reducirlo a siete horas se amplíe a un mínimo de ocho para poder preparar las clases y corregir exámenes con un tiempo adecuado.

También ha mostrado su "disconformidad" a que la administración abra la posibilidad de ampliar hasta 28 horas las complementarias de presencialidad, una medida que contrastaría con la que se aplica en la mayoría de autonomías y que se establece en 25, que son las que ha pedido CSIF que queden acotadas. Del mismo modo, ha hecho hincapié en que, con carácter general, y salvo cuestiones excepcionales y debidamente justificadas, no sea obligatoria la citada presencialidad en centros en el mes de julio.

ELECCIÓN HORARIOS SECUNDARIA

CCOO también ha hecho hincapié en que, a su parecer, el criterio de elección de horarios en los centros de Secundaria debe ser el de la publicación en el BOE como funcionariado de carrera.

Para esta entidad, hay que "continuar negociando este proyecto de decreto abriendo un proceso real e intenso de negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Educación que permita elaborar un texto realmente consensuado con las organizaciones sindicales representativas".

Durante la mañana de hoy, se ha desarrollado una segunda Mesa dedicada a las infraestructuras educativas. Al término de la sesión, el

director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha comentado que "cada fuerza sindical ha podido realizar sus aportaciones, sugerencias en la materia que nos aplica, en las cuales hemos podido dialogar, debatir, de cara a poder continuar enriqueciendo la propuesta que esta Conselleria ya le ha realizado a las fuerzas sindicales en semanas previas".

"De esta manera --ha apuntado-- podremos proseguir con futuras mesas sectoriales en las que podamos ir analizando las aportaciones de cada fuerza sindical y teniendo en cuenta aquellas que sean susceptibles de incorporación a los planes de actuación y a los proyectos de infraestructuras educativas para la búsqueda de la mejora continua del sector educativo público en la Comunitat Valenciana".

Entre las propuestas sindicales, figuran un plan específico para los centros afectados por la dana donde se estipule la dotación presupuestaria; que se incluya en el Plan EduClima la renaturalización de los patios; la creación de una plataforma de incidencias en infraestructuras para que los equipos directivos puedan comunicarlas o la publicidad en la web de la Conselleria de todas las actuaciones y calendarios de ejecución.