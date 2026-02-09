Educación recupera las dependencias del Palacio de Pineda destinadas a la UIMP para uso propio

Palacio de Pineda - U IMP

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha culminado el proceso de recuperación para uso propio de las dependencias del Palacio del Intendente Pineda de València cedidas desde 1992 como sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La medida responde a la finalización de la autorización de ocupación temporal que venía permitiendo el uso por parte de la UIMP de parte de inmueble al haberse extinguido el título jurídico que amparaba dicha ocupación, explica la administración autonómica.

De esta forma, la Generalitat recupera íntegramente el Palacio de Pineda como espacio al servicio del sistema público, reafirmando su "compromiso con una gestión responsable, eficiente y legal de su patrimonio".

El Palacio de Pineda forma parte del patrimonio público de la Generalitat desde 1984 y está catalogado como bien de dominio público. Desde su adquisición, el edificio ha estado adscrito a varias consellerias y entidades públicas, con una distribución de espacios que ha ido variando a lo largo de los años mediante sucesivas mutaciones demaniales internas.

Una parte del inmueble situada en la cuarta planta está adscrita a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. La ocupación de este espacio por la UIMP se venía produciendo al amparo de convenios suscritos desde los años noventa y, posteriormente, mediante autorizaciones de ocupación temporal otorgadas en 2009 y 2011. Estas autorizaciones tenían una duración anual y estaban sujetas a un límite máximo de diez años, prórrogas incluidas.

Este plazo ha sido ampliamente superado, sin que exista en la actualidad convenio vigente ni instrumento jurídico que habilite la continuidad de ese uso por parte de la UIMP.

Esta circunstancia, unida a la necesidad de disponer de espacios adecuados para el desarrollo de tareas administrativas y de gestión propias del sistema educativo, ha motivado la adopción de la resolución que pone fin a la autorización de uso.

La resolución establece un plazo de un mes desde su notificación para el desalojo de las dependencias afectadas, periodo durante el cual se realizará la transición de manera ordenada y conforme a derecho.

Cabe destacar que en todo momento se ha actuado con criterios de transparencia y respeto institucional, reforzando la seguridad jurídica de todas las partes implicadas.

La recuperación del Palacio de Pineda para uso propio permite a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades optimizar los recursos disponibles, mejorar las condiciones de trabajo del personal y reforzar la capacidad administrativa del departamento en un contexto de creciente complejidad y exigencia en la gestión de las políticas educativas, culturales y universitarias.

La recuperación integral del Palacio del Intendente Pineda se enmarca también en una estrategia más amplia de puesta en valor del patrimonio público, garantizando que los inmuebles de titularidad autonómica se utilicen conforme a su adscripción y al interés general. La Conselleria continuará trabajando para que estos espacios contribuyan de manera efectiva al servicio público y al fortalecimiento de las instituciones educativas.