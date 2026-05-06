Educación remite la propuesta definitiva de servicios mínimos para la huelga y STEPV cree que es aún "más restrictiva"

Archivo - Un aula de un colegio. ARCHIVO. - GVA - Archivo

VALENCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha hecho llegar la propuesta definitiva de servicios mínimos para la huelga indefinida que sindicatos docentes han convocado a partir del próximo 11 de mayo. El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ya ha expresado su rechazo al considerarla "aún más restrictiva" en cuanto al profesorado de 2.º de Bachillerato.

El documento, contempla que en dicho curso "tendrán la consideración de servicios mínimos los actos imprescindibles para la evaluación final ordinaria y extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para el acceso a la EBAU".

El texto --firmado por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy-- argumenta que "en el caso del alumnado de 2.º de Bachillerato que accede a la EBAU, la evaluación final es un elemento esencial del derecho a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española".

"Para que este derecho sea real y efectivo, --prosigue-- el artículo 9.2 Constitución Española, exige a los poderes públicos remover los obstáculos que dificulten la igualdad de oportunidades, evitando que una huelga docente provoque situaciones de desigualdad o indefensión académica irreparable frente a otros estudiantes. Por eso, en un contexto educativo especialmente sensible como este, resulta necesaria la adopción de medidas organizativas y de servicios mínimos proporcionados, el objetivo de los cuales sea garantizar el acceso del alumnado a la EBAU en condiciones de igualdad, sin vaciar el contenido esencial del derecho de huelga del profesorado".

Por su parte, los sindicatos del Comité de Huelga --STEPV, CCOO, UGT y CSIF-- ya habían expresado su rechazo a la obligatoriedad de que el profesorado de esa etapa tenga que acudir a la evaluación. De hecho, habían avanzado su intención de impugnar esta resolución si no se llegaba a un acuerdo en la cita programada para esta mañana en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL).

Según han informado fuentes sindicales, la representación de la Conselleria no se ha presentado a esta mediación "impidiendo así cualquier intento de acuerdo previo al conflicto".

Tras conocer la propuesta definitiva, STEPV, mayoritario en la Mesa Sectorial de Educación, ha calificado la redacción final de "aún más restrictiva" que la que el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, les trasladó este martes.

El sindicato se pregunta, en un comunicado, "qué quiere decir exactamente 'los actos imprescindibles para la evaluación final ordinaria y extraordinaria', si se entiende que la realización de pruebas es un acto imprescindible y si se limita o no a la asistencia a las sesiones de evaluación".

En este punto, avanza que sus servicios jurídicos estudiarán esta redacción y, además, STEPV pedirá que se retire en la Mesa Sectorial de mañana jueves porque considera que "continúa siendo abusiva".