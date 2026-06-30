Educación y sindicatos mantendrán en julio las conversaciones: "Se va a negociar todas las semanas sin excepción"

Archivo - Imagen de archivo de una mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y los sindicatos docentes mantendrán en julio una intensa agenda de negociaciones para intentar ir llegando a consensos tras la huelga indefinida que el profesorado valenciano mantuvo durante un mes --y que no ha sido desconvocada, sino suspendida temporalmente-- con el fin de pacificar la situación de cara al inicio del próximo curso escolar en septiembre.

Esta misma mañana, ambas partes han vuelto a sentarse durante toda la mañana para abordar dos cuestiones. En una primera reunión, la administración ha presentado los detalles de su propuesta de nuevo decreto de horario de personal docente, que incluyen una reducción de la jornada laboral, que pasaría de 37,5 horas a 35 horas semanales. En una segunda sesión, se ha hablado de las infraestructuras educativas.

Al término de la primera mesa, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha recalcado que la Conselleria mantiene "la mente abierta y con la mejor de las disposiciones".

Preguntado por los medios de comunicación sobre si las conversaciones proseguirán durante el mes de julio que ahora empieza, ha comentado que se va a negociar "todas las semanas sin excepción".

"De hecho, en mi caso, ya tengo previstas una mesa cada una de las semanas hasta que acabe el mes. Y lo mismo puedo decir de mis colegas. Por tanto, la disposición de la Conselleria, como se ha dicho una y otra vez, es muy favorable a la negociación", ha defendido.

Ortega ha expresado su esperanza en que las propuestas que están llevando a las mesas sectoriales sean "atractivas para los sindicatos y que ellos estén de acuerdo en cancelar las movilizaciones en septiembre".

En este punto, Ortega, que ha enfatizado que se han llevado a cabo "más de cien horas" de reuniones, ha revelado que tiene una comunicación "frecuente" con otros directores generales del Estado y ellos "están aprovechando nuestras propuestas para trabajar en sus territorios, porque nuestra propuesta es comprensiva en el sentido de total, abarca todas las áreas y es ambiciosa".