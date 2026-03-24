Educación ultima la incorporación de la asignatura Unión Europea como optativa en Bachillerato el próximo curso

Archivo - (Foto de ARCHIVO) La bandera de la Unión Europea, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 03/12/2024 - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ultima los trámites para la aprobación por parte del Consell de la incorporación de la asignatura 'Unión Europea' en el currículo de Bachillerato para el próximo curso 2026-27.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha ha explicado que se trata de una materia optativa concebida para "ofrecer una visión global y multidisciplinar del proyecto europeo, acercar a nuestro alumnado a sus instituciones y valores, y fomentar tanto la conciencia democrática como la participación cívica".

"Con un enfoque competencial y práctico, la asignatura abordará la construcción histórica de la Unión, su arquitectura institucional y normativa, las políticas comunes, los derechos y deberes de la ciudadanía, y las oportunidades que Europa ofrece a los jóvenes", añade la responsable de la política educativa del Consell.

Carmen Ortí ha realizado estas declaraciones durante el acto de clausura del I Encuentro de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) en la Comunitat Valenciana, organizado por la Secretaría Autonómica de Representación ante la Unión Europea y la oficina Europe Direct Comunitat Valenciana, en colaboración con Europe Direct de la Diputación de Castellón, informa el departamento de Campanar en un comunicado.

El encuentro, celebrado en el Teatro Principal de València, ha reunido a más de 300 alumnos y alumnas procedentes de las 18 EPAS de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

"NECESIDAD DEMOCRÁTICA"

"En un tiempo en el que los valores que nos definen se ven a menudo tensionados, la educación europea no es un adorno curricular: es una necesidad democrática. Por eso, Programas como Escuelas Embajadoras nos ayudan a preservar aquello que sostiene nuestras libertades: la paz, el pluralismo y la dignidad humana", ha remarcado Ortí.

La iniciativa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo acerca a estudiantes de ESO, Bachillerato, Educación Especial y Formación Profesional a la Unión Europea y a su democracia parlamentaria, no solo mediante contenidos, sino mediante experiencias significativas como campañas, celebraciones del Día de Europa o proyectos colaborativos entre centros, entre otras iniciativas.

"Es un proyecto que transforma la información en ciudadanía activa, y el conocimiento en capacidad de comprender, deliberar y participar", ha destacado Ortí en su intervención y ha señalado que la red EPAS "suma ya miles de centros en el ámbito europeo y continúa creciendo, incluso en tiempos complejos, demostrando que la democracia se fortalece cuando se cultiva en las aulas".

Por este motivo, la consellera ha asegurado que el Consell mantiene su compromiso con el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en la Comunitat Valenciana, en el que participa desde hace más de una década, por su carácter formativo y enriquecedor.

Por su parte, la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea, Ruth Merino, ha destacado que el éxito del programa radica en su capacidad para "acercar Europa a los jóvenes, transmitir lo que significa formar parte de la Unión Europea y reforzar su implicación en una democracia basada en sus valores y principios".

Durante el acto de clausura, Ortí ha hecho especial mención al trabajo realizado por Miguel Tafalla, coordinador del programa EPAS en la Comunitat Valenciana, por su compromiso y liderazgo; y a la profesora Laia Fos, encargada de la organización de la Jornada, así como al profesorado en su conjunto (embajadores sénior) y al alumnado (embajadores júnior) y a la representante de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, Bárbara Quilez.

También ha destacado el papel esencial de las Escuelas Mentoras, centros con trayectoria que acompañan a los nuevos, coordinan redes, impulsan encuentros y comparten buenas prácticas para difundir la democracia parlamentaria europea.