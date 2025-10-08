Educación valora la sentencia que "avala" la consulta de lengua base: "Es un derecho que ha venido para quedarse"

Archivo - El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, interviene durante la presentación de la campaña sobre la elección de la lengua base en los centros educativos. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, ha afirmado que la Ley de Libertad Educativa "estableció el derecho de las familias a poder elegir la lengua principal en la educación de sus hijos, valenciano o castellano, y ha quedado demostrado que es un derecho que ha venido para quedarse".

Así ha valorado el representante del departamento de Campanar la decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de desestimar el primer recurso presentado contra la orden de la Conselleria de Educación que regula y convoca el procedimiento de consulta a los representantes legales del alumnado para elegir la lengua base aplicable a partir del curso escolar 2025-2026.

El director general ha recordado, en un comunicado, que desde la Conselleria de Educación ya se explicó que la planificación lingüística "se haría centro a centro y curso a curso, teniendo en cuenta exclusivamente la voluntad expresada de las familias, como así se ha hecho".

En este sentido, la resolución del TJSCV "deja muy claro que la consulta realizada es un procedimiento con perfecto encaje dentro de la legalidad, y por tanto este recurso del STEPV, al igual que los restantes y todas las solicitudes de medidas cautelares que fueron interponiendo para que no se realizara la consulta, no son más que intentos de la izquierda de paralizar la aplicación de la ley, cosa que no han conseguido hasta el momento", ha manifestado.

En la misma línea, Ignacio Martínez ha subrayado que la ley "se está aplicando ya completamente este curso académico 2025-2026 en todos sus aspectos".

Y ha remarcado que la sentencia "desmiente el presunto caos que vaticinaban algunos como consecuencia de la consulta". "El tribunal dice muy claramente que no constan las numerosas reclamaciones que algunos afirmaban que habría. La realidad es que como se ha dicho siempre desde la Conselleria, y nos confirma el alto tribunal, son casos muy puntuales".

Al respecto, ha apuntado que el 99,8 % del alumnado de la Comunitat Valenciana estudia este curso en la lengua base elegida por sus familias.

"La consulta se desarrolló con plena normalidad y el resultado fue el fiel reflejo de la sociedad valenciana, con un equilibrio entre valenciano y castellano. Por eso resulta cuanto menos extraño el empeño de algunas organizaciones en que las familias no pudieran votar y elegir", ha señalado.

"DESMONTA TODO EL ARGUMENTARIO"

"La sentencia --ha continuado-- también desmonta todo el argumentario de estas entidades sobre la supuesta discriminación en zonas castellanoparlantes y reconoce el esfuerzo que ha hecho la administración poniendo en funcionamiento grupos con 8 alumnos que solicitaron lengua base valenciano en estas zonas". El director general ha afirmado, asimismo, que en estos grupos el alumnado "va a tener mayor presencia del valenciano que del castellano, algo que ni con el Botànic sucedía".

"Por otra parte, en estas zonas seguimos con la política de incorporación progresiva del valenciano, ya que todo el alumnado estudiará dicha lengua, al tener la exención solo efectos en la evaluación y calificación del alumnado, algo que también reconoce el tribunal en su sentencia, al afirmar que el valenciano es lengua vehicular en toda la Comunitat Valenciana, también en las zonas castellanoparlantes", ha finalizado.