Educación ve "ventajoso" celebrar oposiciones a maestros en septiembre: verano libre, mejor coordinación y tranquilidad

Archivo - El Secretario Autonómico de Educación y Formación de la Comunidad Valenciana, Daniel McEvoy, durante una entrevista con Europa Press, a 19 de diciembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha subrayado que celebrar las oposiciones a maestros en la Comunitat Valenciana en septiembre, "la principal novedad" este año, tiene "muchas ventajas", como son la libre disposición del verano para el estudio, la mejor coordinación desde la administración y la tranquilidad, ya que se evitan el "cúmulo de tareas" de final de curso y los tribunales se encuentran "más liberados".

Así lo ha expuesto Daniel McEvoy, a preguntas de los periodistas, durante el inicio de las oposiciones al cuerpo de maestros de la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades inicia este fin de semana el proceso selectivo de ingreso al cuerpo docente de Educación Infantil y Primaria con 15.697 aspirantes en toda la Comunitat Valenciana. Las dos partes escritas de la primera prueba se celebrarán los días 12 y 19 de septiembre e incorporan diversas medidas destinadas a mejorar la organización, la coordinación y las garantías del procedimiento.

McEvoy ha detallado que la convocatoria oferta 1.959 plazas, cuenta con 72 tribunales y son 15.697 los aspirantes en toda la Comunitat Valenciana. "La principal novedad es que las pruebas se realizan en septiembre, en vez de a final de curso, como era tradicional. Pensamos que esta modificación va a tener muchas ventajas", ha señalado el secretario autonómico.

En primer lugar, ha comentado, "para los propios opositores, porque se ha permitido tener el verano para estudiar, pero desde el punto de vista de la administración nos permite una mejor coordinación, evitar el cúmulo de tareas de final de curso sumado a la oposición y, además, los tribunales van a estar liberados". "Con lo cual, van a poder hacer su trabajo con mayor tranquilidad y vamos a evitar los muchos problemas que se producían con esa fecha tradicional", ha recalcado.

"Es la primera vez que lo hacemos, pero estamos convencidos de que va a ser mucho mejor y que, por otra parte, nos va a permitir a la Conselleria adelantar muchos procesos que se realizan a lo largo del curso, como las adjudicaciones de plazas, las comisiones de servicio y, además, antes de que comience el próximo curso, ya tendremos todos los opositores nombrados y los recursos resueltos", ha señalado McEvoy, para remarcar que, "con lo cual, podrán tomar posesión de sus plazas ya en septiembre sin ningún problema".

Paralelamente, algunos tribunales y aspirantes han portado la camisetas verdes con el lema 'Estimem l'Escola Pública' ('Estimamos la Escuela Pública') para hacer notar las reivindicaciones de docentes valencianos. En este contexto, este mismo sábado por la tarde están convocadas tres manifestaciones con el lema 'Per la dignitat de l'escola pública. La lluita continua' ('Por la dignidad de la escuela pública. La lucha continúa').

En cuanto a las incidencias, fuentes del departamento que dirige Carmen Ortí han informado de que en València ha habido un accidente de tráfico a primera hora de la mañana que ha conllevado que el llamamiento para comprobar la identidad de los aspirantes "en vez de empezar a las 9, ha sido a las 9 y cuarto", si bien "el examen ha empezado a su hora". "Hemos querido dar tiempo a todos los opositores que estaban en el atasco de que llegaran sin problemas y se pudieran examinar", han recalcado las mismas fuentes, que han precisado de "una hora y media de retraso" en tres tribunales de Alicante "porque han tardado más en hacer el llamamiento". Por tanto, de 72 tribunales en total, "retraso en tres", han zanjado.