Ejecutan obras de tranviarización del TRAM en Benidorm para "mejorar la integración con la ciudad"

Vicente Martínez Mus (c) este lunes durante su visita a las obras - GVA

ALICANTE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ejecuta las obras de tranviarización del TRAM d'Alacant en Benidorm para "mejorar la integración con la ciudad", según ha señalado la administración autonómica este lunes a través de un comunicado.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado estas actuaciones, relativas al tramo Benidorm-Benidorm Intermodal, en la línea 9.

Según ha señalado Martínez Mus, que ha estado acompañado por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, "este proyecto permite completar la duplicación de vía y electrificación del tramo Hospital Vila-Benidorm, ejecutada el pasado año, con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros, y mejorar las condiciones de permeabilidad urbana y de integración de la infraestructura ferroviaria en el entorno urbano de Benidorm".

A su vez, ha explicado que estas obras "permiten seguir avanzando en la modernización de la red" como parte del Plan de Actuación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 2026-2030, "dotado en conjunto con 830 millones de euros y que tiene como objetivo modernizar, ampliar y mejorar el servicio de Metrovalencia y TRAM d'Alacant".

Las obras, que comenzaron en junio, cuentan con un presupuesto superior a los cinco millones de euros y responden a "la necesidad de incrementar la permeabilidad transversal de la infraestructura ferroviaria, mediante soluciones compatibles con el modelo tranviario", según la Generalitat.

"La ejecución de las obras permite incorporar nuevas soluciones semaforizadas y adaptar diversos puntos de cruce para optimizar tanto la movilidad peatonal como el tránsito de vehículos, especialmente los de emergencias, entorno al trazado al TRAM d'Alacant", ha destacado el vicepresidente tercero.

TRES PUNTOS "ESTRATÉGICOS"

El proyecto actúa sobre tres puntos "estratégicos" del trazado ferroviario actual. El primero afecta a la avenida Beniardà, donde se habilita el cruce para vehículos a motor y peatones mediante regulación semafórica.

La segunda actuación hace referencia al paso a nivel Playmon en la avenida Andalucía, en el que se eliminan las barreras actuales y se implanta una regulación semafórica integral para peatones y vehículos.

Por último, la tercera intervención afecta al nuevo paso de Benidorm Intermodal, destinado principalmente a vehículos de emergencia y transporte público, con acceso restringido y control semafórico.

Del mismo modo, el proyecto incluye la ejecución de un vallado paralelo a la traza ferroviaria y la reordenación de los pavimentos contiguos, para mejorar "tanto la seguridad como la integración urbana del entorno".

Según la Generalitat, "gracias a este nuevo acceso exclusivo y al vial proyectado sobre el Barranco de l'Aigüera, se configurará un corredor rápido paralelo a la infraestructura ferroviaria para uso prioritario de vehículos de emergencia".

Asimismo, ha continuado, "la conexión con los viales de emergencia existentes en el lado montaña de los talleres permitirá ampliar significativamente la conectividad operativa hacia la zona del Moralet".

Finalmente, se ejecutará un nuevo vallado que "mejorará la visibilidad y seguridad del trazado". Esta actuación conlleva también la creación de nuevas zonas ajardinadas y la ejecución de una senda peatonal que dará continuidad al parque urbano existente.

"REIVINDICACIÓN"

De otro lado, Pérez ha asegurado que está "muy agradecido" porque se está cumpliendo "por fin la reinvindicación" que, según ha aseverado, llevan haciendo "desde 2017" de "tranviarizar" el tramo "entre la estación central y la Intermodal".

Cree que se trata de un cambio de modelo, el de pasar del ferroviario al tranviario, "muy valiente", en una "decisión política" para realizar una "obra muy necesaria para enlazar dos grandes masas poblaciones, que afecta a más de 20.000 vecinos de Benidorm de forma transversal y segura, y que va a suponer cambiar completamente la movilidad de los vecinos".

La visita ha contado también con la presencia de la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez Ruzafa, y el director gerente de FGV, Alfonso Novo.