Elche (Alicante) activa este sábado el Cecopal ante la alerta por calor

ALICANTE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha constituido este sábado el Cecopal por la alerta por calor emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El dispositivo ha estado presidido por el alcalde de la localidad, Pablo Ruz; el coordinador de emergencias, Jesús Andreu; las concejalas de Sanidad, Acción Social, Familia y Mayores; Inma Mora, Celia Lastra y Aurora Rodil, además del coordinador de Conciénciate, Gorka Chazarra, según ha indicado el consistorio.

Así, se ha decidido activar el dispositivo de calor para personas sin hogar de manera coordinada con Policía Local, Conciénciate, Cáritas y Cruz Roja.

Este sábado y domingo se habilita el Centro de Acogida y Pernocta de la Fundación Conciénciate (C/ Cañada, 20) como refugio climático las 24 horas del día para las personas sin hogar, donde se les proporcionará comida, fruta, agua fría y kits para combatir el calor, así como acceso a los recursos de duchas, lavandería, consigna, zona de carga de móviles y pernocta.

Además, se movilizarán equipos de Conciénciate y de Cruz Roja que recorrerán distintas zonas de la ciudad para informar a las personas en situación de calle de la activación del protocolo, proporcionar apoyo básico para hacer frente a las altas temperaturas y ofrecerles el traslado al recurso habilitado.

También se ha activado el dispositivo de Protección Civil en las zonas de monte y pinada ante el riesgo de incendios forestales.