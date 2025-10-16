Elche (Alicante) logra una ocupación hotelera del 89,3% en septiembre, 1,6 puntos más que en 2024

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Elche (Alicante) ha cerrado el último mes del verano, septiembre, con una tasa de ocupación hotelera del 89,3 por ciento, un dato que supera en 1,6 puntos porcentuales al registrado en septiembre de 2024 y que es la cuarta mejor cifra del año.

En cuanto al precio medio por habitación, el registro también es positivo, con 88,48 euros, un dato que supera el del mismo mes del año anterior en 7,09 euros, según ha indicado la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) en un comunicado.

En esta ocasión, se rompe la tendencia a la baja de la ocupación en el interanual y tanto ocupación como precios medios superan ampliamente el dato de 2024. Igualmente, la rentabilidad por habitación se muestra favorable.

La motivación principal de los visitantes del término municipal, aunque en proporción descendente, sigue siendo vacacional (63,3%) frente a una componente de negocios del 36,7%. La procedencia ha sido mayoritariamente nacional (55,1%) frente a un 44,9% de visitantes foráneos.

De los clientes internacionales, los más numerosos han sido los llegados de Reino Unido (27,4%), seguidos de los de Francia (18,2%), Países Bajos (8,8%), Alemania (7,7%), Italia (7%), Bélgica (6,8%), Irlanda (4,3%), Suecia (3,7%), Polonia (2,7%), Argelia (2,6%) o Noruega (2,4%).

Las máximas ocupaciones se han registrado coincidiendo con los fines de semana. Adicionalmente, otros eventos profesionales, culturales y deportivos han tenido una "notable repercusión" en las reservas, según AETE.

La entidad ha apuntado que ha sido el caso del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas (ICND 2025), que se celebró del 15 al 18; la XX Conferencia Española de Bioestadística, que tuvo lugar del 16 al 19; el concierto de Raphael del día 6 y los encuentros del Elche Club de Fútbol frente al Real Oviedo y Celta de Vigo.

AEROPUERTO

Por su parte, ha recordado que el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cerró septiembre con un nuevo récord mensual de 1.907.274 pasajeros, un 5,9% más que hace un año y que permite acumular ya 15.317.278 en este ejercicio, un 8,7% más. El panorama turístico nacional, con datos disponibles de agosto, muestra una tasa de ocupación del 75,5%. Los precios medios fueron de 155,72 euros y la estancia media en 3,48 días.

Las perspectivas para octubre son favorables y se confía en igualar e incluso superar algo la tasa de ocupación de 2024. También los precios se esperan por encima de los del pasado año por estas fechas.