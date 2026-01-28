Elche elevará a la Generalitat una propuesta de "gestión más ágil" del Palmeral "sin renunciar" a su protección

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí (i), y el alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz (d), este miércoles - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, ha señalado que el Ayuntamiento elevará una propuesta a la Conselleria de Cultura para "simplificar los trámites administrativos y reducir la burocracia", con el fin de "avanzar en una gestión más ágil de la Ley del Palmeral, sin renunciar a la protección total de este patrimonio de la humanidad".

Según un comunicado del consistorio, este ha sido uno de los temas tratados en la reunión que han mantenido este miércoles el primer edil y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, quien ha realizado su primera visita institucional a la ciudad.

De acuerdo con Ortí, uno de los objetivos del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es "trabajar en la simplificación al máximo de los procesos administrativos que paralizan y no agilizan, sin dejar de lado la tutela y protección de los bienes".

Durante el encuentro también se han tratado asuntos relacionados con el Conservatorio de Música o el Plan Edificant. En este sentido, Ruz se ha referido al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Les Arrels y el Centro de Educación Especial (CEE) Virgen de la Luz, "cuyas obras van a buen ritmo", o el Instituto de Educación Secundaria (IES) Severo Ochoa.

Por otra parte, el alcalde ha señalado que, "ante la sobresaturación de parcelas destinadas a dotaciones que son públicas, la idea del Ayuntamiento es convertirlas en parcelas para vivienda pública en función de las necesidades de los barrios".