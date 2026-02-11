Elche inaugura el nuevo Centro de Acogida de Emergencia Familiar gestionado por la Fundación Conciénciate - GVA

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Elche (Alicante) ya cuenta con el nuevo Centro de Acogida de Emergencia Familiar, gestionado por la Fundación Conciénciate. A la inauguración de este nuevo espacio han asistido la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, y el alcalde del municipio, Pablo Ruz, entre otras autoridades.

Albalat ha reafirmado el "compromiso" de la Generalitat con las familias con menores, "a través de nuevos recursos y una mejor atención para avanzar hacia un modelo centrado en la persona" donde "todos tengan una oportunidad real para construir su proyecto de vida".

Asimismo, la consellera ha señalado que este centro "es un recurso fundamental para proteger a las familias y, especialmente, a los menores que atraviesan situaciones de emergencia social", según ha detallado el Consell en un comunicado.

El nuevo servicio, que "garantiza una atención inmediata" las 24 horas del día, "demuestra la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sociales especializadas para dar respuesta de especial vulnerabilidad", ha señalado Albalat.

También ha destacado que "se trata de un recurso que responde a la apuesta por un modelo valenciano de inclusión social centrado en la dignidad y en la autonomía" y "que no se limita a ofrecer un techo, sino que acompaña a las personas para que puedan construir su futuro".

"ACTUAR" ANTE LA "EXCLUSIÓN SOCIAL"

Según la Generalitat, "este servicio permite actuar ante una de las formas más graves de exclusión social, como es el sinhogarismo familiar, especialmente cuando afecta a menores, situaciones que requieren actuaciones específicas, inmediatas y entornos seguros que garanticen el bienestar y el desarrollo integral de las familias".

Además, ofrece alojamiento digno, atención permanente y acompañamiento psicosocial integral, para facilitar "la transición de las familias hacia soluciones habitacionales estables y procesos de autonomía personal".

El centro, que trabajará "de forma coordinada" con los servicios sociales municipales, se une al Centro de Acogida y Pernocta para personas en situación de sinhogarismo, gestionado también por la Fundación Conciénciate, que abrió hace menos de dos años y que la consellera también ha visitado.

Por otra parte, la responsable de Servicios Sociales ha recordado que "el pasado mes de noviembre la Conselleria aprobó la primera línea específica de financiación para entidades sociales y ayuntamientos, dotada con tres millones de euros, que se suma a la elaboración de la primera Estrategia Valenciana de Lucha contra el Sinhogarismo, actualmente en su fase final y cuya aprobación está prevista en los próximos meses", ha apuntado la Generalitat.

Desde la administración autonómica han incidido en que la Conselleria de Servicios Sociales ha colaborado con la Fundación Conciénciate "financiando proyectos de trabajo comunitario e inclusión, fomentando el voluntariado y en intervenciones en calle en materia de sinhogarismo".

Por su parte, Ruz ha apuntado que la apertura de este nuevo recurso "merece el compromiso y la gratitud" del equipo de gobierno local, ha agradecido "el apoyo y el compromiso" del ejecutivo autonómico y ha asegurado: "Seguiremos financiando las iniciativas puestas en marcha para promover la justicia social".

De otro lado, el presidente de la Fundación Conciénciate, Gorka Chazarra, ha resaltado que este nuevo recurso "permitirá atender a familias con menores que se enfrentan a situaciones de emergencia habitacional a corto plazo proporcionando un espacio desde donde reaccionar e intervenir en colaboración con la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores".

"Pueden encontrar en Conciénciate una entidad dispuesta a ayudar, sumar y dar una respuesta eficaz a las necesidades sociales de Elche y la Comunitat Valenciana", ha concluido.

REUNIÓN

El acto ha estado precedido por una reunión de trabajo entre la consellera y el alcalde de Elche, "en la que se han abordado las necesidades sociales del municipio y se ha reforzado la coordinación institucional para mejorar la atención a las familias en situación de mayor vulnerabilidad", ha concretado la Generalitat.