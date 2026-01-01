Eleanor Sofía, primer bebé en nacer en la Comunitat Valenciana en 2026

Eleanor Sofía, primera bebé nacida en un hospital público de la Comunitat Valenciana en 2026 - CONSELLERIA DE SANIDAD

CASTELLÓ 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eleanor Sofía, una niña de 2.975 gramos de peso, se ha convertido a las 00:06 horas de este jueves, 1 de enero, en el primer bebé en nacer en 2026 en la red de hospitales públicos de la Comunitat Valenciana.

La pequeña, nacida en el Hospital General Universitario de Castellón, se encuentra bien, al igual que su madre, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad. La directora territorial de Sanidad en Castellón, Eva Suárez, se ha despplazado al centro para felicitar a los padres de Eleanor Sofía.

En el caso de la provincia de Valencia, el primer nacimiento ha tenido lugar en el Hospital La Fe de la capital valenciana a las 00:23 horas. Se trata de Carmela, una niña que ha pesado 3.610 gramos.

En la provincia de Alicante el primer nacimiento se ha producido en el Hospital General Universitario Dr. Balmis, a las 02:00 horas. Se trata de Elena, una niña que ha pesado 3.090 gramos.

NACIMIENTOS EN 2025

Según los datos de la Conselleria de Sanidad, entre enero y noviembre de 2025 se han registrado 26.405 nacimientos en toda la Comunitat Valenciana, de los que 2.801 han sido en la provincia de Castellón, 12.647 en la de Valencia y 10.957 en Alicante, en los hospitales de la red sanitaria.

Estos datos reflejan un ascenso del número de nacimientos en los hospitales valencianos, ya que en el mismo periodo de 2024 se registraron 25.379 niños nacidos en la Comunitat, de los que 2.826 se produjeron en la provincia de Castellón, 11.956 en Valencia y 10.597 en Alicante.

Por centros, en el Hospital de Vinaròs nacieron 437 bebés; en el General de Castelló: 1.252 y en La Plana: 1.112. En la provincia de Valencia, 606 bebés llegaron al mundo en el Hospital de Sagunt; en el Clínico, 1.140; en La Fe, 4.349; en el de Manises 934; en Requena, 220; en el General, 1.188; en el Dr. Peset, 1.223; en La Ribera, 1.259; en el Francesc de Borja de Gandia, 979; en Ontinyent, 197 y en el Lluís Alcanyís de Xàtiva, 552.

En la provincia de Alicante, en el Hospital de Dénia han nacido en ese periodo 984 bebés; en el Verge dels Lliris d'Alcoi, 824; en el de la Vila Joiosa, 819; en Sant Joan d'Alacant, 955; en el General de Elda, 1.019; el General de Alicante, 1.942; el General de Elche, 1.046; en el de la Vega Baja de Orihuela, 1.083; en el de Torrevieja, 1.127 y en el del Vinalopó, 1.158.