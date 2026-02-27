'Elígete cada día', la campaña del 8M del Consell para reivindicar el poder transformador del amor propio de las mujeres

1064219.1.260.149.20260227143824 Presentación de la campaña del 8M del Consell con el lema ‘Elígete cada día’ - GVA

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Elígete cada día' es la nueva campaña institucional de la Generalitat con motivo del 8 de marzo para reivindicar "el poder transformador del amor propio de las mujeres": "Invita a las mujeres a creer y a querernos a nosotras mismas, para no renunciar a nuestras metas, no minimizar nuestros logros y no pedir perdón por querer avanzar".".

Así, lo ha destacado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en la presentación de esta campaña con motivo del Día Internacional de la Mujer que abre unas "semanas intensas de actos" como antesala de la entrega el viernes 6 de los Premios Isabel Ferrer, que este año han recaído en la entidad Mamás en Acció, la presidenta de la Cámara de Castellón, María Dolores Guillamón; y la presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante (AEPA), Marcela Fernández Losada.

Al respecto, ha destacado que "la preciosa" campaña, creada por Lalalá Brands, plasma "en imágenes y en palabras la fuerza de cada mujer y el poder que todas tenemos cuando avanzamos juntas". "'Tria't cada dia' no es solo un eslogan, es una declaración de principios y un recordatorio de que la igualdad también empieza por dentro, por la convicción de cada mujer de que su talento importa, de que su voz cuenta, y de que su proyecto vital merece espacio", ha recalcado en el acto, al que también han asistido la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, y de la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono.

En ese sentido, ha ensalzado que "el amor propio no es una consigna individualista, sino una condición imprescindible para construir una sociedad más justa y equilibrada" y en ese sentido ha subrayado: "La igualdad no es un eslogan, sino una política pública; no es una moda pasajera, ni si quiera una pancarta, es una convicción democrática; y, desde luego, no es patrimonio de nadie, sino que es responsabilidad de todos y de todas, de la sociedad en su conjunto".

Por ello, ha señalado que desde la Generalitat sigue trabajando "con firmeza" por "esa igualdad real y efectiva no solo desde el departamento de Igualdad, sino transversalmente desde todo el Consell con una máxima: no hay igualdad sin conciliación y no hay conciliación sin corresponsabilidad".

"Este 8 de Marzo no solo vamos a conmemorar, vamos a reafirmar nuestro compromiso institucional y social con una Comunitat Valenciana más justa, más libre y más igualitaria y lo hacemos con un mensaje claro para todas las mujeres: 'Elígete. Cree en ti. Apóyate en otras. Avanza. Porque cuando una mujer se elige cada día, la sociedad entera progresa". La difusión se realizará en medios de comunicación, redes sociales, transportes públicos y espacios urbanos emblemáticos de la Comunitat Valenciana.

PREMIOS ISABEL FERRER

Asimismo, Camarero ha anunciado que la XXVIII edición de los Premios Isabel Ferrer, que reconocen a mujeres ejemplares que representan "lo mejor" de nuestra tierra, se reconocerá al colectivo Mamás en acción, por su ejemplo de humanidad, ternura y de compromiso social en las labores de acompañando a menores hospitalizados que no tienen familia cerca.

Asimismo, también se premiará a María Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, por ser referente del tejido empresarial valenciano y pionera en abrir camino en sectores tradicionalmente masculinizados. "Su trayectoria demuestra que el liderazgo femenino no es una excepción, es una realidad consolidada que genera empleo, innovación y oportunidades", ha destacado.

Finamente, se distinguirá a Marcela Fernández Losada, presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA), por su implicación cívica y defensa de los derechos sociales por su trabajo constante en favor de la igualdad y la cohesión social.

SEMANA DE LA MUJER

Los actos con motivo de la semana Mujer seguirán este próximo 3 de marzo en con el proyecto 'Mujeres del grial'. Se trata de un desfile con vestidos inspirados en figuras femeninas de nuestro pasado que tendrá lugar en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea. Cada diseño incluirá una interpretación pictórica del Santo Cáliz contemporáneo. Esta iniciativa irá acompañada de un coloquio-taller previsto para el 4 de marzo.

Por su parte, el 6 de marzo, en colaboración con el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, tendrá lugar el concierto 'Divas y el 9 de marzo se celebrará una actividad divulgativa a cargo de la científica valenciana Pilar Mateo, especialmente pensada para los centros educativos de Infantil y Primaria más afectados por la dana.

Ese mismo día también tendrá lugar el recital poético 'Todos los días son 8 de marzo', a cargo de por la Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo.

El programa de actividades por el Dia Internacional de la Mujer incluye también la presentación del libro 'Mujer y torero' por parte de Cristina Sánchez, la mujer torero más importante de la historia; además de la presentación de 'Genialmente Mujer: una guía para redescubrir tu singularidad' de Anabella Arroyo.