Eloy Moreno iniciará en Castelló la gira de 'El viaje' con una firma de libros 'nocturna'

Archivo - El escritor Eloy Moreno en imagen de archivo. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor castellonense Eloy Moreno ha elegido su ciudad natal para iniciará la gira de su nueva obra, 'El viaje'. La cita será el próximo martes 17 de noviembre, a las 19.00 horas, y se prolongará hasta entrada la medianoche. Será una firma de libros "nocturna" para todo el que esté interesado.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, que colabora en el acto, programado en el Parque Ribalta. De este modo, el mismo escenario que acoge la Feria del Libro se convertirá en la primera parada de una gira que recorrerá todo el territorio nacional, que pasará por ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao.

Desde el Ayuntamiento, celebran que el autor "vuelve a demostrar su arraigo con la capital de la Plana, al elegir este emblemático escenario antes de su publicación en una treintena de países".

Con más de 4 millones de lectores y una obra literaria publicada en más de treinta países, Eloy Moreno es uno de los escritores más leídos por su gran capacidad de abordar temas universales con una sensibilidad única y siempre desde puntos de vista sorprendentes.

Un sello que brilla especialmente en el fenómeno editorial 'Invisible' (2018), best seller traducido a más de 15 idiomas y que cuenta con su propia adaptación audiovisual en Disney+. Sus siguientes novelas, 'Tierra' (2020), 'Diferente' (2021) y 'Cuando era divertido (2022)' también han sido "un éxito rotundo entre los lectores".

En 2024 publicó 'Redes', una nueva historia ambientada en el mismo mundo que 'Invisible' y que se ha mantenido entre los más vendidos del país desde su publicación. La llegada de 'El viaje' estará marcada, además, por una decisión inédita en la trayectoria del autor: Moreno ha explicado que, a diferencia de sus anteriores publicaciones, no realizará entrevistas ni desvelará la descripción de la novela.