Els Poblats Marítims se convertirán en "un gran escenario" con la XI edición de Circ Voramar

Imagen de archivo del festival Circ Voramar. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El distrito dels Poblats Marítims se convierte en "un gran escenario" de arte con la XI edición de Circ Voramar del 28 de agosto al 6 de septiembre. El Festival de Circo Actual y Social que promueve la Junta de Distrito de Marítim y está organizado por Apec-Baraka Circ en colaboración con el Ayuntamiento de València.

Según ha expresado el consistorio en un comunicado, el festival se ha consolidado como "una cita imprescindible del verano en la ciudad, tras más de una década de trayectoria".

Compañías valencianas, nacionales e internacionales "llenarán de acrobacias, humor y compromiso social" espacios como el Tinglado 2 de La Marina, la plaza del Mercado del Cabanyal y los centros culturales Escorxador y Reina 121, han informado.

El evento ha consolidado su undécima edición con el objetivo de "acercar las artes de calle a los espacios públicos del distrito Marítimo y fomentar la participación de la ciudadanía y el acceso universal a la cultura".

A lo largo de sus diez ediciones, esta convocatoria acumula ya más de 100.000 espectadores, quienes han podido "disfrutar" de más de 90 compañías locales, nacionales e internacionales, más de 100 espectáculos y la participación de cerca de 300 artistas.

Tal como ha explicado la presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Marítim, María José Ferrer San Segundo, "un año más, Circ Voramar propone unir cultura, diversión y participación a pie de calle para todos los públicos".

Por su parte, el director del festival, Jorge Pastor, ha señalado que "este éxito de convocatoria consolida a Poblats Marítims como sede de acontecimientos culturales y artísticos de convivencia respetuosa con la población local".

Durante dos fines de semana, plazas, centros culturales y calles se transformarán en "escenarios al aire libre" con una variada programación multidisciplinar de acrobacias, malabares, equilibrismo, clown y teatro físico. Todos los espectáculos son gratuitos y de libre acceso hasta completar el aforo.

ESPACIO DE ENCUENTRO CULTURAL

El Ayuntamiento de València, ha detallado que Circ Voramar busca "convertir la calle en un espacio de encuentro cultural". El objetivo de este festival no es únicamente "ofrecer espectáculos", sino también "impulsar la creación circense actual mediante actividades paralelas".

La iniciativa promueve de "forma activa" la participación ciudadana y la "construcción de comunidad", y busca crear público de diversas edades y dimensión social.

"La programación está diseñada para llegar a personas de todas las edades". De hecho, "se propone también facilitar el acceso a colectivos que no suelen ser consumidores habituales de cultura, así como a los jóvenes y adolescentes, un sector de la población al que resulta más complejo llegar hoy en día", ha aclarado el consistorio.

Pastor ha expresado que otro de los "grandes propósitos" del festival es "dignificar, sin privilegios, las artes circenses".

El director del festival es miembro fundador de la Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), miembro durante varios años de la Junta Directiva de la Associació Valenciana de Circ, y codirector productor de Baraka Circ. Ha definido esta meta como "una de las reivindicaciones históricas del sector".

INAUGURACIÓN INTERNACIONAL

El "pistoletazo de salida" tendrá lugar el viernes 28 de agosto en el Tinglado 2 de la Marina de València, y la encargada de abrir el festival será la compañía internacional Cia. Duo Laos con su comedia acrobática Oveja Negra.

A través de un trabajo "mano a mano" y juegos de roles, la obra invita a reflexionar con "humor y sensibilidad" sobre la diversidad, la confianza y lo "complejo" que puede ser sentirse diferente.

La jornada inaugural continuará en el mismo lugar con Dale, de la compañía Roxi Katcheroff, un estreno de "gran fuerza simbólica que invita al público a moverse, reaccionar y buscar lo que anhela".

Esta primera "toma de contacto" abrirá una convocatoria que reunirá durante dos fines de semana a compañías de la Comunitat Valenciana, junto a propuestas llegadas de Cataluña, Madrid, Aragón, Canadá, Colombia y Argentina, con espectáculos gratuitos y de acceso libre hasta completar aforos.

MAS DE 200 PROPUESTAS

Las compañías y artistas participantes han sido seleccionados a través de una convocatoria abierta que ha recibido una gran respuesta por parte del sector, con un registro de de 214 propuestas.

El director del festival destaca que la imagen de este año, diseñada por el creador gráfico Oscar Silvestre, "refleja perfectamente el alma de esta undécima edición: un sincero homenaje al público familiar, infantil y juvenil, configurándose como una invitación directa a disfrutar del mejor arte actual a la fresca de la brisa marina".

CULTURA "SIN BARRERAS Y ABIERTA A LA CIUDADANÍA"

Una de las características "más destacadas" de Circ Voramar es su "compromiso" con la accesibilidad universal. Por ello, y para romper barreras físicas y económicas, esta edición incorpora "medidas específicas de accesibilidad y reservas de localidades especiales en el Tinglado 2 para colectivos en riesgo de inclusión social".

Las entidades interesadas pueden gestionar sus peticiones directamente en el correo info@circvoramar.com. Asimismo, el festival mantiene su "impulso a los talentos emergentes locales" a través de la sección Mesquecirc Pro, una convocatoria abierta orientada a dar "visibilidad, espacio y valor" a la profesión.

Este apartado técnico se convierte en un "escaparate ideal" para el sector, que atrae a programadores de toda la Comunitat Valenciana, quienes acuden al festival a presenciar las propuestas. La convocatoria para participar estará abierta en el correo mesquecirc@circvoramar.com hasta el próximo 5 de agosto.

TALLERES FAMILIARES, COMUNIDAD Y PROGRESO

El momento más "intenso" de la programación será el sábado 29 de agosto con una jornada maratoniana de espectáculos y actividades paralelas.

Entre ellas el consistorio ha destacado los "populares talleres de circo y acrobacias para niños y jóvenes, actividades que buscan unir el arte y el deporte para fomentar hábitos saludables y valores sociales en un ambiente puramente festivo".

El festival mantiene su "estrecha colaboración" con los colegios públicos de la zona, en coordinación con el Teatro Municipal El Musical, y con la colaboración de la Asociación Profesional de Circo de la Comunidad Valenciana y las escuelas de circo valencianas Espai de Circ, Vaivé Circ y Creat.

Circ Voramar se reafirma de nuevo con su convocatoria Mesquecirc Pro como plataforma de lanzamiento para las generaciones emergentes de artistas de la ciudad. El proyecto demuestra de manera práctica que el circo contemporáneo es "una herramienta viva, capaz de generar progreso, transformar positivamente los espacios públicos y conectar de forma directa con toda la ciudadanía".