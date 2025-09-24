Elva Vázquez Lombardía recoge sus experiencias como soltera en el cómic 'Roncas', premio Ciutat de València

El cómic 'Roncas', de la autora Elva Vázquez Lombardía, ganadora del Premio Ciutat de València de Cómic 'Josep Sanchis Grau' de 2025 - AYTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autora Elva Vázquez Lombardía, ganadora del Premio Ciutat de València de Cómic 'Josep Sanchis Grau' de 2025, ha presentado este miércoles junto con el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, el cómic 'Roncas'.

Las instalaciones de la Biblioteca Eduard Escalante han acogido la presentación del cómic, ganador de la primera edición de esta modalidad de los premios en la que se reconoce la creación literaria en formato gráfico.

Tal como explica la autora, la obra narra en clave de humor "sus experiencias como soltera que busca conocer a un chico a través de aplicaciones online".

La XLII edición de los premios incorporó, como novedad, una nueva categoría a concurso, el Premio Ciutat de València de Cómic, dedicado al dibujante valenciano Josep Sanchis Grau, autor del emblemático personaje Pumby. Y la autora Elva Vázquez Lombardía fue reconocida con el primer galardón de esta nueva modalidad por su pieza titulada

El concejal de Acción Cultural ha defendido la importancia del formato creativo de la historieta, de gran tradición en la ciudad; y ha subrayado la voluntad del gobierno municipal de apoyar la difusión de este modo narrativo mediante las imágenes.

Los XLII Premios Literarios Ciutat de València se hicieron públicos el pasado mes de diciembre, en sus categorías de narrativa, ensayo, poesía y teatro, tanto en valenciano como en castellano, así como la nueva categoría dedicada al cómic, que este año se ha inaugurado con un premio de 10.000 euros.