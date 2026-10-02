Emergencia solo mantiene la alerta roja por lluvias para todo el litoral de Castellón

Coches aparcados en el puente de Catarroja por alerta por lluvias
Coches aparcados en el puente de Catarroja por alerta por lluvias - ROBER SOLSONA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 2 octubre 2026 12:20
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VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha desactivado este mediodía la alerta roja por lluvias en el interior de Castellón y en el litoral de Valencia, pero la mantiene en todo el litoral de la porvincia de Castellón.

Asimismo, ha puesto fin a la alerta naranja por tormentas en todo el litoral de Valencia y Alicante; y en toda la provincia de Castellón, según la actualización del boletín por fenómenos meteorológicos del CCE.

Además, siguen activas este viernes la alerta por lluvias nivel naranja en todo el litoral de Valencia y litoral de Alicante; y interior de Castellón y nivel amarillo en el interior de Valencia y Alicante. También sigue vigente la alerta por tormentas nivel amarillo en toda la Comunidad Valenciana.

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