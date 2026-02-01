Emergencias activa alertas amarillas para este lunes por viento y fenómenos costeros en Valencia y Alicante

Alerta amarilla el lunes 2 de febrero por viento y fenómenos costeros en la Comunitat Valenciana - CCE

VALÈNCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido este domingo un boletín en el que activa alertas de nivel amarillo por viento y fenómenos costeros en las provincias de Valencia y Alicante para este lunes.

En concreto, se establece la alerta amarilla por vientos en el litoral norte e interior sur de la provincia de Valencia y la alerta amarilla por fenómenos costeros en todo el litoral de Alicante.

Emergencias ha informado de que, según la previsión de la Aemet, ambos episodios comenzarán este lunes 2 de febrero: el costero a las 12 horas y el de vientos, a las 18 horas.